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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Emniyet Müdürü Mutlu Çelik: İkinci darbe harekâtını polis başlatacak

"Cemaat mensubu polisler şu anda iktidar savaşı içinde"

24 Ağustos 2016 17:27

Eski Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, Türkiye'de ikinci bir darbe girişiminin polis tarafından düzenleneceğini öne sürdü. Çelik, "Bu cemaatlerin mensubu polislerin, şu anda bir iktidar savaşı içinde olduğunu" iddia ederek, "Ben diyorum ki ikinci bir darbe harekatı polis tarafından başlatılacaktır" dedi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak kamuda 20 bini aşkın kişi açığa alınmıştı.

CNN TÜRK'te yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında konuşan eski Ankara Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, Gülen cemaatinin polis içindeki örgütlenmesinin 12 Eylül'ün ardından, 1980'li yıllarda başladığını iddia etti. Çelik, Türkiye'de ikinci bir darbenin polis tarafından yapılacağını ileri sürdü. "Bu cemaatlerin mensubu polislerin, şu anda bir iktidar savaşı içinde olduğunu" öne süren Çelik "Ben diyorum ki ikinci bir darbe harekatı polis tarafından başlatılacaktır" dedi.

 

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