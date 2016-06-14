Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan 'Milli Damar Örgütü' iddiası

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yürütülen bir soruşturma kapsamında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına “şikayetçi” olarak ifade verdi. Öğle saatlerinde avukatıyla birlikte Ankara Adliyesine gelen Avcı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Avcı’nın şikâyete konu olan iddiaları ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Kendisi de Devrimci Karargah davasında 3 yıl 9 ay hapis yatan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın ‘Milli Damar Örgütü' soruşturmasıyla ile ilgili savcıya ifade verdiği anlaşıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Avcı’nın ifadesine konu olan soruşturmanın bir süre önce yaptığı "Milli Damar örgütü devleti ele geçirdi" sözleri olduğu öğrenildi. Avcı’nın savcılığa yaptığı suç duyurusunda örgütün yönetici ve üyelerini, yapısını, işleyişini ve amaçlarını anlatan 7 sayfalık bir dilekçe de sunduğu bildirildi. Dilekçede çok sayıda üst düzey bürokratın isminin olduğu iddia ediliyor.