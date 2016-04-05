Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı anlattı; Türk polisi yurt dışı telefonlarını nasıl dinliyor?

Gülen Cemaati’yle ilgili kitap yazdıktan sonra sol örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla 4 yıl hapis yatan ve AYM’nin ‘hak ihlali’ kararıyla tahliye olan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Türk polisinin yurtdışı telefonlarını nasıl dinlendiğini anlattı. Dinleme süreci, şüphelinin yurtdışı numarasıyla ilgili mahkeme kararı alınmasıyla başlıyor.

PKK/KCK soruşturması kapsamında 2013 yılında Türkiye’nin önde gelen 36 gazeteci, yazar, akademisyen ve aktivist ile bazı diplomatların hem yurtiçinde hem yurtdışındaki telefonlarının dinlenmesi, elektronik posta adreslerinin takip edilmesinin detayları ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet İnsel’in 29 Mart’taki köşe yazısında, dinlendiği belirtilen telefonlarının arasında ‘Paris’teki ev ve cep telefon numaralarının da olduğunu vurgulaması akıllarda soru işaretleri oluştururken, yurtdışındaki bir telefon numarasının Türkiye’den nasıl dinlenebildiğini, Türkiye’de, elektronik istihbaratın uzmanı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı anlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Avcı, yurtdışındaki bir telefon numarasının nasıl dinlendiğini şöyle açıkladı:

Tuncay Güney de dinlenmişti

“Süreç, şüpheli kişinin yurtdışı numarası ile ilgili mahkeme kararı alınması ile başlar. Hedef kişinin yurtdışı operatöre bağlı telefon numarası, bilgisayar sistemine girilir. Bu numara Türkiye’deki bir numarayı aradığında sistem devreye girer. Türkiye içinden bu numaranın aranmasında da aynı şekilde telefon dinlenir. Ancak bu telefon numarasının bağlı olduğu ülke içinde bulunduğu veya farklı ülkelerden aranması halinde bu telefonun dinlenmesi mümkün değildir.” Yurtdışındaki telefon numaralarının dinlendiğine daha önce Ergenekon’da da rastlanmıştı. Ergenekon’da ‘firari şüpheli’ olarak yer alan Tuncay Güney’in telefonları dönemin savcısı Zekeriya Öz’ün talebi üzerine 2008’de dinlemeye alınmıştı. 17-25 Aralık sürecinden sonra savcısı Mehmet Şenay Baygın, dinlenen telefonlarda suç unsuru olmadığına vurgu yaparak 15 Şubat 2016’da takipsizlik kararı verdi. Kararın eklerinde 7 Aralık 2013’te Cankurtaran’da bir balık restoranına gelen Bejan Matur ve Cengiz Çandar’la ilgili fiziki takip tutanağı şöyle: “Balıkçı Sabahattin isimli iş yeri ve çevresi tarassut altına alınmış, 21.00’de Bejan Matur’la beraber 8-9 kişilik bir grup Balıkçı Sabahattin adlı işyerinde beraber hareket ettikleri ve sohbet ettikleri görüldü...”

O savcı için yakalama emri var

İngiltere Başbakanı Tony Blair’in danışmanı Jonathan Powell, Başbakanlık Başdanışmanı Hatem Ete, gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Cumhuriyet yazarı Prof. Ahmet İnsel, Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, T24 yazarı Nurcan Baysal, şair Bejan Matur ve iş adamı Şahismail Bedirhanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 36 kişinin telefonlarının dinlendiği soruşturmayı başlatan savcı ise dönemin özel yetkili savcısı Muammer Akkaş. 25 Aralık soruşturmasını da başlatan Akkaş için FETÖ soruşturmasında yakalama emri çıkartılmıştı. Akkaş’ın izine rastlanamazken soruşturmayı devralan eski savcı Ramazan Saban da kumpas suçlamaları nedeniyle meslekten ihraç edilmişti.

Dinleme terörü: Gazeteci, yazar ve akademisyenlerle Davutoğlu ve Blair'ın danışmanlarını 'terörist' diye aylarca dinlemişler!