Eski Emniyet Genel Müdürü: Gülen, CIA ve MOSSAD ajanı

Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlıyken kayyum ataması yapılan Bugün gazetesine konuşan eski Emniyet Genel Müdürü ve eski MHP’li Kemal Çelik, ABD istihbarat servisi CIA’in ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen sayesinde Türk Cumhuriyetler’ine ve Balkanlara sızdığını iddia etti. Çelik, Gülen’in CIA ve MOSSAD ajanı olduğunu ileri sürerek “ FETÖ ve Gülen, CIA ve MOSSAD ajanı olduğu için Türkiye’nin savunma sanayiini dinledi” dedi.

Bugün’den Emine Dönmez’in haberi şöyle:

FETÖ’nün darbe girişimini BUGÜN’e özel değerlendiren Emniyet eski Genel Müdürü ve DYP 21. Dönem Milletvekili ve eski MHP’li Kemal Çelik, FETÖ'yü ABD'nin yarattığını iddia etti. Çelik, birçok ülkenin FETÖ okullarını kapattığını ancak ABD’nin henüz Gülen’i dışlamadığını hatırlattı. ABD’nin bu yapıyı kullandığını aktaran Çelik, “FETÖ sayesinde CIA ve MOSSAD Türki Cumhuriyetlere ve Balkanlara sızdı. ABD’nin Türkiye üzerinde de emelleri vardı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki ‘one munite’ çıkışı, güçlü Türkiye profilini ortaya koyunca planlar suya düştü” dedi. Bu çıkışın Türkiye üzerinde emeli olan birçok ülkeyi rahatsız ettiğinin altını çizen Çelik, “Erdoğan’ın bu çıkışı onların gözünü korkuttu. Bu yüzden FETÖ’ye emir geldi ve 17-25 Aralık operasyonları düzenlendi. Bu operasyonların temeli ‘one munite’tir” diye konuştu. Çelik, şöyle devam etti: “Türkiye’nin güçlü bir Cumhurbaşkanı ve Başbakanı var. Türkiye gün geçtikçe güçlenen bir ülke konumuna geliyor. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın önün kesmenin yollarını aradılar. Türkiye’nin bugünkü güçlü durumu en çok ABD’yi rahatsız ediyor ve bu yüzden FETÖ’yü koruyorlar. ABD, Türkiye’nin savunma sanayiini dinlemesi için FETÖ’yü görevlendirdi. Bir cemaat niçin yasadışı dinleme yapar. Cemaatler dini eğitim veren kurumlardır. Böyle bir imajı olan bir topluluk neden bir ülkenin savunma sanayiini dinler? FETÖ ve Gülen, CIA ve MOSSAD ajanı olduğu için Türkiye’nin savunma sanayiini dinledi. Gülen’in CIA ajanı olduğunu öğrenen birçok ülke FETÖ mensuplarını sınır dışı ederek, okullarını kapattı.”

MHP, FETÖ’nün oyununa geliyor

Geçtiğimiz günlerde MHP’den istifa eden Çelik, MHP ile ilgili de açıklamalarda bulundu. MHP’nin FETÖ ve ABD’nin oyununa geldiğini belirten Çelik, “MHP gibi kendisine kasetle şantaj yapılan bir partinin oyuna gelmemesi lazım. Ama MHP oyuna geliyor. Çünkü oylarını yükseltmeyi çabalıyor. MHP kurultay kazanabilir ama seçimi kazanamaz. Çünkü MHP sorumluluktan korkuyor. Koalisyona katılması gereken zaman koalisyona girmeyen MHP, büyük bir hata yaptı ve cezasını da 1 Kasım seçimlerinde gördü. Hükümet olmaktan korkan bir MHP ve genel başkanı var. Bu yüzden Türk halkı MHP’yi cezalandırdı. MHP yüz bin kere de kurultaya gitse Bahçeli partinin başından gitmez. Yine genel başkan seçilir” dedi.