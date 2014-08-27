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Politika

'Eski emniyet müdürü Cerrah 7 milyon TL değerinde konutlara sahip' iddiası

Esli İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın silüet katili kulelerdeki dairesinin dışında iki konutu daha olduğu öne sürüldü

27 Ağustos 2014 10:35

Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve eski Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın 16:9 kulelerindeki milyon dolarlık dairesinin dışında lüks konutlar satın aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Cerrah'ın İstanbul’da görev yaptığı dönemde biri Avrupa biri de Anadolu yakasında olmak üzere aldığı iki lüks konutun toplam değeri 2 milyon Avro. 

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Cerrah 22.05.2008’de Ataköy Konakları B2-6 Blok’taki daireyi de aynı 16:9 kulelerindeki daireyi aldığı gibi peşin para ile satın almış görünüyor. Ataköy 2-5-6 mahalledeki bu dairenin tapudaki rayiç bedeli 1 milyon 366 lira görünmesine karşın emlak sitelerinde 245 metrekarelik bu dairelerin satış bedeli olarak 1 milyon 500 bin Avro’dan alınıp satılıyor. Son valiler kararnamesinde Osmaniye Valiliği’nden alınarak merkez valiliğine atanan Celalettin Cerrah’ın iddiaya göre bir diğer lüks konutu da Kiptaş’ın Çekmeköy’de inşa ettiği Yeşil Vadi Konakları’nda bulunuyor. TEM Otoyololu Çekmeköy Kavşağı’ndaki bu sitede Celalettin Cerrah’a ait olduğu öne sürülen daire 267 metrekare. Bu dairenin ilk satışa çıktığı tarihte satış fiyatı 572 bin dolardı. Şu andaki piyasa değeri ise 1 milyon 350 bin TL. Yeşil Vadi Konakları’nda Cerrah dışında eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, 17 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in de daireleri bulunuyor.

 

HDP Atakent’teki daireyi sordu

 

Celalettin Cerrah’a ait TOKİ Halkalı Atakent Konakları’nda da bir dairesi olduğu HDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel tarafından Meclis gündemine taşınmıştı. Tuncel, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Celalettin Cerrah’ın TOKİ Atakent sitesinde 500 bin TL değerinde bir dairesinin olup olmadığı sorulmuştu.

 

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