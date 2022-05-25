Yargıtay'ın cezaları onamasının ardından Canan Kaftancıoğlu'na destek vermişti; eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezalarını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle eski EGM İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında idari soruşturma başlattı.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun, Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum."

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaftancıoğlu hakkında paylaşım yaparak Yargıtay’ın kararını eleştiren hakkında idari soruşturma başlattı.

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