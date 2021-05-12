Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu: Türkiye NATO toplantısına eli çok güçlü bir lider olarak katılacak

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlı, Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türkiye'nin NATO zirvesine eli çok güçlü bir lider olarak katılacağını savundu.

“ABD, PKK’nın lider kadrosunun tasfiyesi için 2018 tarihinde koyduğu para ödülünü neden hatırlattı?” başlıklı yazısında, “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin 14 Nisan’da PKK’nın lider kadrosunun yakalanması için 2018 tarihinde koyduğu para ödülünü hatırlattığını” bunun da Türkiye tarafından şüphe ile karşılandığını söyledi. Orakoğlu, "Zira ABD’nin Türkiye ile ilgili bu tür tekliflerinin hemen hemen tümünün ardından ülkemizin ulusal güvenliğini sıkıntıya sokan gelişmeler yaşanmıştı" dedi.

“Türkiye NATO toplantısına eli çok güçlü bir lider olarak katılacak” görüşünü dile getiren Orakoğlu, "Ele alınacak konuların başında ise yaklaşık 30 ay önce PKK’nın sözde en üst liderlerinin başına ABD tarafından konan para ödülleri ilk gündem olacak. Peki bu liderlerin yakalanması konusunda bir gelişme olmamasına karşın Amerika’nın Türkiye’den PKK’yı birlikte bitirelim ve tamamen ortadan kaldıralım tezini öne sürerken Türkiye’den PYD’yi kabul edin ve Karadeniz’de Montrö konusunda bizimle beraber olun teklifini mi getirecek? Şüphesiz absürt bir teklif. Zira Amerika başına ödül koyduğu ve yönettiği PKK’nın üç liderinin nerede olduğunu bilemiyorsa yuh olsun İstihbarat birimlerine!" düşüncesini dile getirdi.