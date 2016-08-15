Eski eltisinin çocuklarını çuvala koyup kuyuya attı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 3 yıl önce eşinden boşanan 28 yaşındaki Rukiye T., iddiaya göre kıskançlık ve intikam için, eski eltisinin 2 çocuğunu dövdükten sonra ayrı çuvallara koyup kuyuya attı. Kuyuya atılan iki kardeşten 10 yaşındaki Mehmet Ali öldü, 7 yaşındaki Eylül ise hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, dün Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Şiraz Mahallesi’nde oturan Elif T. ile çocukları Mehmet Ali T. ve Eylül T., Pusatlı Mahallesi’ndeki dedeleri Hayri Nar’ın evine ziyaretegitti. Dedelerinin evinden yiyecek almak üzere markette giden Mehmet Ali ve Eylül T. kardeşler, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek istedi.

İki çocuk Rukiye T.’nin evinin önüne geldi. Tülay, eski eltisinin çocuklarına iddiaya göre, "Aldığınız yiyecekleri getirin poşete koyayım" dedikten sonra onları evinin bahçesine aldı. Eski eşi Talip’ten 3 yıl önce boşanmasında rolü olduğunu düşündüğü kayınbiraderi Şamil T.’nin çocuklarını döven kadın, onların öldüklerini zannederek 2 ayrı çuvala koyduktan sonra bahçedeki yaklaşık 7 metre derinlikteki boş kuyuya attı. Rukiye T. kuyunun üstünü taş ve samanla kapattı.