Eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Uluğbay: Yüksek cari açıkla dengeli kur politikası sürdürülemez

Bülent Ecevit Hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Hikmet Uluğbay, Merkez Bankası'ndan satılan "128 milyar dolar" konusu tartışılmaya devam ederken, yüksek cari açıkla dengeli kur politikasının sürdürülemez olduğunu ve spekülatif ataklara sık sık maruz kalmasının kaçınılmazlığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'a konuşan Hikmet Uluğbay, geçmişte piyasaya döviz satma işlemlerini Hazine’nin değil, tüm dünyada olduğu gibi Merkez Bankası’nın yaptığını anımsatarak, günlük rutin döviz satışları için ihaleye gerek olmadığını belirtti. Uluğbay, ancak ani döviz talebi patladığında spekülatif alımların önüne geçmek için mutlaka ihale yoluyla satış yapıldığını söyledi.

Uluğbay, ani döviz taleplerinin uzun süre cari açık veren ve bu nedenle risk primi yükselen ülkelerde yaşandığına dikkat çekerek, yüksek cari açıkla dengeli kur politikasının sürdürülemez olduğunu ve spekülatif ataklara sık sık maruz kalmasının kaçınılmazlığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın rezervindeki 128 milyar doların piyasaya ihalesiz satışının kurallara uygun olsa bile söylentileri önleyemeyeceğini belirten Uluğbay şeffaflığın önemi vurguladı.

"Sorunlar öteleniyor"

Döviz satışı için Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan protokolde yürürlük tarihinin imza tarihinden yaklaşık bir ay önce başlatılmasına ilişkin olarak da Uluğbay, “Hukukta ancak bireylerin lehine bir durum oluşacaksa kanun ya da kararname geriye dönük işletilebilir. Bunun dışında hiçbir yasa, yönetmelik ya da sözleşme geriye dönük işletilemez” dedi. Hikmet Uluğbay, aslında sorunun temelinde sorunları çözmek yerine uzun süre ötelemenin yattığını belirterek şunları söyledi:

Cari açık riski ortada iken dengeli kur politikası yürütülemeyeceğini belirten Uluğbay, “Belki günlük ya da haftalık piyasayı fonlayarak dengede tutabilirsiniz ama uzun vadede ne cari açığı ne de kuru dengede tutmak mümkündür” dedi. Uluğbey risk primi yüksek, kuru dengede tutmakta zorlanan ülkelerin spekülatif ataklara maruz kalmalarının da kaçınılmaz bir durum olduğunu belirtti.