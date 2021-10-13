Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: TL'nin değer kaybı kronikleşti; dolardaki artış enerji fiyatlarıyla birleşerek yoksulluğu daha da artıracak

TL rekor değer kaybı yaşarken, Türkiye'nin çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik ve çift haneli faizle bilinmeze doğru yol aldığını söyleyen Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, belirsizlik vurgusu yaptı. Söylemez, “TL'nin değer kaybı kronikleşti, dolardaki artış enerji fiyatları ile birleşerek yeni zamlarla yoksulluğu daha da artıracak” dedi

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın aktardığına göre OVP'deki tüm hedeflerin tutturulamayacağının 1 ayda belli olduğunu belirten Söylemez, böyle istikrarsız bir ortamda yatırım yapılamayacağını vurguladı.

"Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı"

Merkez Bankası Başkanı'nın CDS'i sanki güvenlikle ilgili bir gösterge gibi tanımlamasının, önceki gün ise “kurda faiz düşüşünün etkisi yok” açıklamasının asgari düzeyde ekonomi bilen birinden beklenemeyeceğini ifade eden Söylemez, yurtdışı ekonomi çevrelerinde bu açıklamanın şaşkınlıkla karşılandığını söyledi. Söylemez, “Ortalık yanıyor onlar taşınma derdinde. İçinde bulunulan buhrandan çıkmak için hiçbir planları yok, bilinmeze doğru yol alıyoruz” dedi.

"Bu kadar giriş ancak kara para cennetlerinde olur"

Türkiye'nin dolar, Euro ve TL olmak üzere 3 paralı bir ekonomi haline getirildiğini söyleyen Ufuk Söylemez, net hata noksan kalemindeki 4.5 milyar dolarlık girişin ülkenin itibarı açısından sıkıntı yarattığını vurguladı ve “Sadece bir ayda bu kadar kaynağı ve sahibi meçhul efektif girişi ancak kara para cennetlerinde olur” ifadesini kullandı.

Söylemez vergi barışı nedeniyle böyle bir giriş olduğu iddialarını ise gerçekçi bulmadığını, Türkiye'nin “kara ve kirli paranın” cirit attığı bir ülke haline getirilmesinin büyük risk yarattığını ifade etti.