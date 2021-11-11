Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'a çıkarsa, 2022 global krizini hasarsız atlatabiliriz

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi NTV'de katıldığı bir programda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı cari denge rakamlarını değerlendirdi. Çelebi, cari dengenin fazla vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek "İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’den yüzde 90’a yükselirse 2022 global krizini hasarsız atlatabiliriz" dedi.

Çelebi ,"Cari işlemlerin 2022'de de fazla vermesini sürdürebilirsek ekonomide ihracata dayalı bir sanayileşme modelinin uygulaması yapılmış olur. Bu ekonomiyi olumlu etkiler. 2021'de büyüme 9-10 gibi yüksek bir seviyede olacak. Bunun da olumlu etkilerini yaşayacağız" dedi.

"İhracat artışını teknolojik ve katma değeri yüksek mallarla beslemek lazım"

Çelebi, teknoloji mallarının toplam ihracat içerisinde yüzde 3'lük bir payının olduğunu bunun yüzde 15'e çıkarılması gerektiğini savunarak şöyle dedi:

"Mallarımızı değersizleştirerek ihracatı artırıyoruz. Bunun artı yanı olduğu kadar eksi yanı da var. Kur artışıyla ihracat ürünlerini ucuzlatarak ihracatı artırmak artı puan getirebilir ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Türkiye ekonomisinde en büyük sorun sürdürülebilirliği sağlamak, belirsizliği kaldırmak ve güven oluşturmak. İhracatın artması olumlu ama bunu mümkün olduğunca teknoloji ve katma değeri yüksek mallarla beselemek ve geliştirmek lazım. "

"Üretim ve verimlilik artışı sağlanırsa işsizlik sorunu çözülebilir"

Çelebi konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer ihracatı artırabiliyorsak üretimi rekabeti ve verimliliği de beraberinde artırmalıyız. Bunlarla beraber üretim ve verimlilik artışı sağlanırsa işsizliğe de çözüm bulunabilir ve daha sağlıklı bir büyüme elde edilebilir. Merkez Bankası bunu amaçlıyor ama ithalatında fiyatlarının bu anlamda rekabet edebilir olması lazım. Çünkü Türkiye'den ihraç ettiğimiz malların önemli bir kısmında ve Türkiye'de imal edilen mallarda ithalatın ciddi bir payı var.

"İhracat artışı önemli bir panzehir"

Benim kişisel kanaatim; global bir enflasyon süreci başladı. Tedarik zincirinde kırılma var üretim süreçlerinde, ham madde girdilerinde sıkıntı var. Taşıma maliyetleri konteyner başına 20 bin dolarlara çıktı. Bu anlamda dünya global bir krize doğru sürükleniyor. Türkiye'nin 2022 yılını iyi planlaması gerekiyor, bu anlamda ihracat artışı önemli bir panzehir. Bunu daha da artırmak lazım ve ihracatın ithalatı karşılama oranını yükseltmek lazım. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lara çıkarsa Türkiye için büyük başarı olur. Bu 2022 yılında karşılaşacağımız global krizi hasarsız atlatmamızı sağlar"