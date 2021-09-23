Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: BOTAŞ sübvansiyon politikasıyla ciddi bir krize girmiştir; fiyatlar gerçek bazına oturtulmalıdır

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi Ntv'de katıldığı bir programda BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı sübvansiyonlarla ilgili olarak "BOTAŞ bu sübvansiyon politikası ile ciddi bir krize girmiştir. Fiyatlar ve maliyetler gerçek bazına oturtulmalıdır. Sübvansiyon politikaları ekonomide dengeleri bozar, sıkıntılara yol açar." ifadelerini kullandı.

"Şuanda müthiş bir sübvansiyon uygulanıyor"

Işın Çelebi, BOTAŞ'ın şuanda doğalgazın bin metreküpünü 300-350 dolar arasına mâl edip, 240 dolara sattığını ve müthiş bir sübvansiyon uyguladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yani Hazine bunu sübvansiyon ediyor ve BOTAŞ zarar ediyor. Bu 1980 öncesi bir politika. Bunun dayanma gücünün sınırını geçtiğini görüyoruz BOTAŞ'ın. Dünyada da çünkü bu sorun yaşanıyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları maalesef 500 dolardan 900 dolara çıktı. Ve Avrupa'da bunun nedeni yer altı depolarındaki stoklar yüzde 70'lerden 35'lere düştü. Kömür fiyatları da 40 dolardan 190 dolar düzeylerine çıktı.

Şimdi dünya bir ekonomik krizle karşı karşıya, taşıma fiyatları 8 kat arttı. Çin'in Japonya'nın Kore'nin doğalgaz ve enerji talebi olağanüstü yükseldi. ABD ve Çin'in çatışması Avrupa Birliği'ne getirilen Kuzey Akım projesinin bitmiş olmasına rağmen Rusya'dan gelen doğalgazın devreye girmesini engelliyor."

"Sübvansiyon BOTAŞ açısından artık tahammül edilemez bir hale geldi"

Çelebi, Sübvansiyon açığının enflasyonist baskı yaratabileceğini ifade etti. Çelebi şöyle konuştu:

"Türkiye'de sübvansiyonla yürütülen doğalgaz fiyatları BOTAŞ açısından tahammül edilemez bir hale geldi. Bu fiyatlar gerçek fiyat bazına oturturulsa enflasyon çok yukarı fırlar ve bu da faiz oranlarını olumsuz etkiler. Faizler yüzde 25'in üstüne çıkar. Hazine'nin bu sübvansiyon politikasına ne kadar dayanacağını göreceğiz. Hazineden sübvanse ettiğiniz zaman bütçe açığı yeniden enflasyonist baskı yaratıyor.