Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'dan emeklilik kararı

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, 17 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Boks kariyerinde hafif sıklet boks şampiyonluğu ve 2004 Olimpiyat Oyunları gümüş madalyası bulunan Amir Khan, 35 yaşında sporculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Amir Khan, "Eldivenlerimi asmanın zamanı geldi. 27 yılı aşkın bir süre devam eden harika kariyerimden dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

2005 yılında profesyonelliğe adım atan Khan, o tarihten bu yana süregelen kariyerini 34 galibiyet, 6 mağlubiyet ile noktaladı.