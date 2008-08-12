Eski DTP'li Alınak hapiste

Eski DTP Kars İl Başkanı Mahmut Alınak, "Suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle verilen para cezası yerine hapis cezasını tercih etmesi nedeniyle cezaevine konuldu.

28 Kasım 2007'de yaptığı yazılı açıklama ve 26 Haziran 2007'de merkezi yurt dışında bulunan bir televizyon kanalında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında Kars Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan iki ayrı davada, 50 gün hapis cezasına mahkum edilen ancak daha sonra hapis cezası 1000 YTL paraya çevrilen Alınak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak para cezası yerine hapis cezasını çekmek istediğini bildirdi. Talebi işleme alınan Alınak, cezaevine girmeden önce DTP Kars İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Alınak, daha sonra Kars Cezaevi'ne götürüldü.