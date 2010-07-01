Eski DTP lideri Türk hakkında 45 yıl hapis istemi

T24 - DTP'nin kapatılması ardından 5 yıl siyaset yapması yasaklanan ve dokunulmazlığı kaldırılan eski DTP lideri Ahmet Türk hakkında, 2006 ila 2009 yılları arasında yaptığı 7 ayrı konuşması nedeniyle 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında 2006 ve 2009 yılları arasında yaptığı 7 ayrı konuşma nedeniyle 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün yargılanmasına başlandı.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Türk ve avukatları hazır bulundu.



Türk, yaptığı savunmasında, iddianamede yer alan atılı suçlamaları kabul etmeyerek, konuşmalarında siyasi tahlillerde bulunduğunu ve suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.



Şiddete başvurmayan siyasi düşünce ve görüşlerin demokrasilerde korunması gerektiğini ifade eden sanık Türk, şunları söyledi:



''Bu sancılı dönemde silahların susması için siyasetçi olarak görüşlerimi ifade ettim. Ben Samsun'da bir saldırıya uğradım. En az bir hafta gündemde kaldı. Çünkü ben siyasetle uğraşan kamuoyuna mal olmuş bir kişiyim. Bu nedenle ister istemez bir gündem oluştu. Öcalan ile ilgili olarak da toplumda sıkıntı olmaması için hükümeti uyardım. İddianamede, konuşmalarımda sayın Öcalan dediğim ifade edilmiştir. Ben sayın sözcüğünü bir hitap tarzı olarak herkese karşı kullanmaktayım. Anayasayı ihlal edip parlamentoyu kapatan Evren hakkında sayın dediği için hiç kimse suçlanmamıştır.''



Ülke olarak sancılı bir süreçten geçildiğini belirten Türk, ''Benim siyasi tahlillerim, örgüte ilişkin herhangi bir bağlantı kurulmadan sanki örgütle ilişkim varmış gibi örgüt adına suç işlemekten suçlanmış bulunmaktayım. Benim PKK ile bir ilgim bulunmamaktadır. Sancılı bir süreçten geçilmektedir. Siyaset ya da başka kurumlar çözüm üretemez hale gelebilir, başka kurumlar çürüyebilir. Ancak yargı toplumun vicdanıdır. Öyle kalmalıdır'' dedi.



Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaa hazırlaması için duruşmayı erteledi.



Duruşmayı BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve bazı BDP'li milletvekilleri de izledi.





