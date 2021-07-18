Eski DPT uzmanı Uğur Emek: Niğde-Ankara karayolu için bizlerden tahsil edilecek gelir garantisinin toplamı 117 milyon dolar

Eski DPT uzmanı ve Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, Niğde-Ankara karayolu projesinin 3 kesimden oluştuğunu belirterek, "2019 yılında 36 milyon 267 bin dolar, 2021 yılında da 80 milyon 739 bin dolar önden yüklemeli gelir garantisi verilmiş. Bizlerden tahsil edecek gelir garantisinin toplamı 117 milyon dolar." diye yazdı.

Gelir garantilerinin yanı sıra Hazine'nin görevli şirkete 1.3 milyar dolar borç üstlenim garantisi verdiğine işaret eden Uğur Emek, "Görevli şirket borçlarını ödemekte güçlük çekerse, Hazinemiz devreye girecek ve bu borçları ödeyecek. (Değerli okur Hazine bu parayı nereden bulacak diye sormayacağım. Siz her şeyi biliyorsunuz nasılsa).

Malum, KÖİ projelerinde krediler yabancı para cinsinden alınıyor. Sizler geçiş ücretlerini TL üzerinden ödüyorsunuz. Ankara-Niğde Otoyolunun orijinal sözleşmesinde Euro olarak belirlenen ücreti, sene başındaki kurlara göre TL’ye çevriliyordu.

Son yıllarda Türk Lirası yabancı paralar karşısında hızlı biçimde değer kaybediyor. Bu nedenle de sene başında Türk Lirası cinsinden belirlenen ücretlerin yabancı para cinsinden değerleri ilerleyen aylarda giderek küçülüyor. Bu da görevli şirketleri zora sokuyor. Bu şirketler, bu nedenle belki de kredilerini geri ödemekte güçlüğe düşecekler. Bu durumda da Hazine’nin borç üstlenim garantisi devreye girebilecek." ifadelerini kullandı.

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