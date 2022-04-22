Eski DPT Genel Sekreteri ve Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı hayatını kaybetti

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Eski Devlet Planlama Teşkilâtı (DPT) Genel Sekreteri ve Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı hayatını kaybetti. Cafer Canlı'nın cenazesi 23.04.2022 Cumartesi günü (yarın) Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda saat 13.15'te öğle namazının ardından defnedilecek.

Cafer Canlı kimdir?

1932 yılında Ayaş'ta doğdu. T.C.D.D. memurluğundan emekli Abdülkadir Canlı'nın oğludur. 1950'de Zonguldak M.Çelikel Lisesi'nden, 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun oldu.

10.01.1956 tarihinde Teftiş Kurulu'na girdi; 1962 yılında staj yapmak üzere bir yıl süre ile gönderildiği Federal Almanya'da "İktisadi Devlet Teşebbüsleri" konusunda inceleme yaptı.

Maliye Müfettişi sıfatıyla 1963-1965 yılları arasında Devlet Plânlama Teşkilâtı Koordinasyon Dairesinde çalıştı; daha sonra Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresini Geliştirme Projesi çalışmalarına iştirak etti; 1963 ve 1969 yılları arasında Almanya ve A.B.D.'de "Türk İşçilerinin Sorunları" ve "Hizmetiçi Eğitim, Sevk ve İdare" konularında araştırma yaptı ve beynelmilel seminerlere katıldı.

Maliye Başmüfettişi iken 22.09.1972 tarihinde Devlet Plânlama Teşkilâtı Genel Sekreterliği'ne atandı, bu görevde 18.07.1979 tarihine kadar kaldı. 19.07.1979-14.05.1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak Denizcilik Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

19.05.1980-02.01.1981 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevinde bulundu, 05.01.1981-31.03.1985 tarihleri arasında T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı, 31.03.1985'de Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı, 31.03.1988 tarihine kadar bu görevde bulundu.

Canlı, evli ve bir çocuk babası olup, Almanca, İngilizce biliyordu ve "Fahri Maliye Müfettişi" unvanına sahipti.