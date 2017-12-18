Eski Diyarbakır Duru Jandarma Karakol Komutanı'na 'FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Diyarbakır'ın Lice ilçesi eski Duru Jandarma Komutanı üsteğmen Ömer Ergün'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ergün ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın telefonunda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunu, 2 kez arama, 3 kez mesaj atma ve mesaj aldığının tespit edildiğini bildirdi.

Mütalaada, sanığın terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanık Ergün, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Ergün'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.