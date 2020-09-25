Eski Diyarbakır Baro Başkanı Aktar: AYM, Kobani olayları ile ilgili iki kez 'ihlal var' dedi; savcı Bilgen'i gözaltına alarak suç işliyor

Eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar , HDP'ye yönelik gözaltılarla ilgili "Kobani olayları suçlamalarından Ayhan Bilgen, Altan Tan gibi isimler 2017'de alındılar. İki Anayasa Mahkemesi kararı var. İkisinde de Anayasa Mahkemesi dedi ki, bu iddialarla tutuklamaya gidemez, deliller çok zayıf. Bugün savcı Bilgen'i gözaltına alarak suç işliyor" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda konuşan avukat Mehmet Emin Aktar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili başlattığı soruşturmada pek çok HDP'li ismin gözaltına alınmasını yorumladı.

Aktar, "Savcı, 'sabah kalktım canım sıkıldı' diyerek ben bunu soruşturayım diyemez. Önünde bir emare olması gerekiyor" derken, AYM'nin daha önce bu davayla ilgili verdiği ihlal kararını hatırlatarak "Ayhan Bilgen'i gözaltına alan savcı suç işliyor" ifadesini kullandı.

Avukat Mehmet Emin Aktar'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

''Savcı niye soruşturma başlatır? Ya dava açmak için ya da kovuşturmaya yer olmadığı için. Yani iki tür karar verecek. Bunun için bir soruşturma yapar. Bunun için ihbar ve şikayet oluşması gerekir. Savcı, 'sabah kalktım canım sıkıldı' diyerek ben bunu soruşturayım diyemez. Önünde bir emare olması gerekiyor soruşturma için. 2014 Yılında Ankara'ya ihbarlar gelmiş. Kobani olayları için "HDP kışkırttı, karar aldı, Twitter hesabından şunlar çıktı" gibi… Ankara savcılığı da buna ilişkin 2014 yılında soruşturma başlatmış.

"AYM kararları yok sayılıyor"

"Kobani olayları suçlamalarından Ayhan Bilgen, Altan Tan gibi isimler 2017'de alındılar. İki anayasa mahkemesi kararı var. Biri Ayhan Bilgen'in başvurusu, biri Meral Danış Bektaş'ın başvurusu. İkisinde de Anayasa mahkemesi dedi ki, bu iddialarla tutuklamaya gidemez, deliller çok zayıf. Tweet atıldı, Kobani'deki IŞİD saldırılarını protesto etti ama bundan dolayı 6- 8 Ekim'de meydana gelen eylemlerin sonuçlarından sorumlu tutamazsınız. Bu ağır bir sonuç olur gibi. Bu yönde ihlal kararı verdi. Bugün bu soruşturmayı açan buna rağmen Ayhan Bilgen'i gözaltına alan savcı suç işliyor. Hem o dosyadan el çekmiş hem ihlal kararı var. Türkiye'de hukuk konuşma imkanımız yok.''