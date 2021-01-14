Eski Diyarbakır Baro Başkanı Aktar'a "örgüt üyeliği" suçlamasından hapis cezası

Katıldığı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) etkinlikleri nedeniyle hakkında dava açılan Eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar'a "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır Barosu eski başkanlarından Mehmet Emin Aktar'ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 'örgüt üyeliği' ile suçlandığı davada hapis cezası kararı çıktı.

6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Aktar hakkında 2018 yılında DTK etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılmıştı. Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına katılmayan Aktar'ı avukatları Resul Tamur ve Semra Balyan temsil etti.

Koronavirüs salgını gerekçesiyle izleyici alınmayan duruşmada, Aktar'ın avukatı Tamur iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı. Tamur, müvekkilinin cezalandırılmasına ilişkin dosyadaki delillerin usulüne uygun toplanmadığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş kararına dikkat çekerek, “DTK’nin yasal bir örgüt olduğunu" ve toplantılarına katılmanın Yargıtay’ın atılı suç yönünden aradığı kriterler olan "süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik kriterlerini karşılamadığını" belirtti. AİHM'in bunu rastgele söylemediğini belirten Tamur, Aktar'ın yaptığı konuşmaları ve mail yazışmalarını tamamen mesleği ve Baro Başkanlığı görevleri nedeniyle yaptığını belirtti, “örgütsel yanı yoktur” diyerek, beraat talebinde bulundu.

Semra Balyan da müvekkilinin dinlenme ve teknik takibi sürecinde usulsüzlük olduğuna dikkat çekerek, “Bu şekilde alınmış delillerin de hükmü esasa alınamaz” dedi.

"Pişmanlık unsurları bulunmadı"

Mahkeme, Aktar’a “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, “örgüt propagandası” yapmaktan beraatine karar verdi.

Duvar'da yer alan habere göre, mahkeme ayrıca, Aktar’ın TCK’nın 53. Maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarından da yoksun bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, kararında Aktar’ın bu yönde talep olmamasına rağmen etkin pişmanlığı düzenleyen TCK’nin 221’inci maddesine atıfla, “Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapmış olduğu açıklamalarında etkin pişmanlık unsurlarının bulunmadığı anlaşıldığından TCK’nın 221. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın sosyal ilişkileri, cezanın geleceği üzerindeki olası etkiler lehinde takdir tahfif sebebi kabul edilerek, verilen cezanın TCK’nın 62. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılması sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…” denildi.

"Mahpushane görmeyen Kürt kalmasın"

Mehmet Emin Aktar, hakkında verilen cezayla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Aktar, “Baro başkanlığı yaptığım dönemde ve o sıfatla DTK toplantılarına katıldığım iddiasıyla hakkımda açılan davada mahkeme bugün 6 yıl 3 ay ceza verdi. Bu dava bize had bildirme davası demiştim. Dava ısmarlama, karar ısmarlama. Mahpushane görmeyen Kürt kalmasın diye..!” ifadesini kullandı.

Aktar, 2012 yılında Cemil Çiçek’in TBMM Başkanı imzasıyla DTK’ye Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na davet edilmesini hatırlattı. Davetiyenin fotoğrafını paylaşan Aktar, “Olağan dönemlerdeki normal davranışlar bugün cezalandırma gerekçesi. Bakın aynı dönem DTK nerelerden davet almış” dedi.

"Hapishane de memleket toprağıdır; gerekirse gider yatarız"

Mehmet Emin Aktar, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada da, “Konu başkası olsaydı çok şey söyleyebilirdim. Ama ceza bana verildi, ‘bana haksızlık yapıldı’ mı diyeyim? Ayrıca demokratik süreçlerde söylediklerim için bana teşekkür etmelerini beklemiyorum. Hapishane de memleket toprağıdır. Gerekirse gider yatarız" dedi.