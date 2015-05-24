Eski Diyanet İşleri Başkanı: Meydanlarda Kuran gösterilmez, ezan geciktirilmez!

7 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mitinglerine rastlayan ezanların geciktirilmesi, Cumhurbaşkanı’nın meydanda Kuran göstermesi ve son olarak da AKP’li adayların camilerde propaganda yapması konusunda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den gelmeyen yorum, eski Başkan Mehmet Nuri Yılmaz’dan geldi. “Ezanın geciktirilmesi uygun olmadı, meydanlarda Kuran göstermek doğru değil, camiler siyaset mekânı değil oralarda propaganda yapılması asla tasvip edilemez” diyen Yılmaz, “Partiler birbirleriyle din üzerinden değil, icraatlerı üzerinden tartışsınlar” çağrısında bulundu.

'Ezan geciktirilemez'

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, Mehmet Nuri Yılmaz, seçim sürecinde siyasin merkezine oturan Diyanet ve din üzerinden yapılan tartışmaları değerlendirdi. “Geçtiğimiz günlerde, önce Cumhurbaşkanı’nın, ardından Başbakan’ın mitingine rastlayan ezanlar geciktirildi. Siz daha önce böyle bir uygulamaya şahit oldunuz mu?” sorumuz üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

“Olmaz... Vakit geldiği zaman ezan okunur. Türkiye’de bugüne kadar böyle birşey olmadı. Ezanlar okunurken, eğer konuşma yapılıyorsa ara verilir. Ezan bittikten sonra konuşmaya devam edilir. Ezanın geciktirilmesi doğru olmadı.”

Yılmaz, bazı AKP’li milletvekili adaylarını camilerde cemaatten oy istemelerine de tepki gösterdi. “Camiler siyaset mekanı değil” diyen Yılmaz, “Camilere siyasetin girmesi doğru değil. Günlük politikaların camilere girmesi asla tasvip edilemez. Bu çok büyük yanlıştır ve yapılmaması gerekir” dedi.

Eski Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meydanlarda Kuran’ın Kürtçe mealini göstermesi ve sonrasında AKP ile HDP arasında din üzerinden yaşanan atışmaları da değerlendirdi. Yılmaz, bu konuda da şu mesajı verdi:

“Kuranı Kerim’in politikaya alet edilmesi doğru değil. Onun gösterileceği yer meydanlar değil. Partiler birbirleriyle dini yönden değil; hizmetleri üzerinden tartışsınlar. Dini tartışma yapmamak lazım.”