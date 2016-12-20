Eski DİSK Başkanı Abdullah Baştürk ölümünün yıldönümünde anılacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), eski DİSK genel başkanlarından Abdullah Baştürk, ölümünün 25. yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Gazeteci Abdi İpekçi'nin Abdullah Baştürk ile 1978'de yaptığı söyleşinin tam metni için tıklayınız

DİSK'in Twitter hesabından "Abdullah Baştürk'ü ölümünün 25. yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz..." ifadesiyle yapılan duyuru şöyle:

12 Eylül darbesinden sonra yargılanan Baştürk mahkemede "İdam mı? Siz benim ancak ceketimi asarsınız" demişti.

İsveç Sendikal Hareketler Uluslararası Merkezi,1987 yılında "Özgürlük Ödülü"nün dönemin DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'e verildiğini açıklamıştı.