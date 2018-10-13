Eski Dışişleri Müsteşarı Loğoğlu: Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun evi izinsiz aranabilir, neden girilmiyor?

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin emekli Washington Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında açıklamalarda bulundu. Loğoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama yapılması gerektiğini söyleyerek, "Niye girilmiyor?" diye sordu.

Faruk Loğoğlu, Haber Global TV'de yaptığı açıklamalarda, ağır cezalık bir durum olduğunu ve hakim kararıyla savcıların, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu arayabileceğini söyleyerek "Konsolosluk binasına girilmeli. Ağır cezalık iş var. Hakim kararıyla savcılar Suudi Arabistan Konsolosu'nun evini de arayabilir. Onun için izne gerek yok. Konvansiyon izin veriyor. Niye hala girilmiyor?" dedi.

Aynı programda yer alan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen ise arama için konsolosluk binasına girilemeyeceğini, uluslararası sözleşmelerin bulunduğunu, ancak Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun evinde arama yapılabileceğini söyledi.

Öte yandan Loğoğlu, ortak çalışma grubu fikrinin gerçeklerin öğrenilmesini geciktireceğini söyleyerek, "Ortak çalışma grubu işin aslının öğrenilmesini geciktirecektir. Polis, savcılık ve MİT bu sorunu çok kısa bir sürede çözebilirdi" ifadelerini kullandı.

Konsolosluğun aranmasını engelleyen ne?

Konsolosluklar, her ne kadar ev sahibi milletin topraklarında bulunsa da, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, ev sahibi ülkelerin konsolosluklar üzerindeki sınırlarını ortaya koyuyor.

Sözleşmeye göre, polis veya herhangi bir güvenlik görevlisi, büyükelçinin açık bir izni olmadan elçiliğe giremiyor ve konsolosluk mührü içeren herhangi bir belge ev sahibi ülke tarafından kullanılamıyor.

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un 22. maddesine göre;

"Misyon binaları dokunulmazdırlar. Kabul eden Devlet yetkilileri misyon şefinin rızası olmadıkça bu binalara giremezler."

