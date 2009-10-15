Eski Dışişleri Bakanları Ahmet Davutoğlu'na karne verdi

Son 30 yılda Türk dış politikasına yön veren 6 bakan, bu akşam Kanal D’de yayınlanacak olan 32. Gün’de Türk dış politikasını, ve bu politikanın dümeninde oturan bakan Ahmet Davutoğlu’nu değerlendirdi.



Mümtaz Soysal, Davutoğlu’nun Türk dış politikasına farklı bir bakış açısı getirdiğini savundu. Ve Bakan’a 10 üzerinden 7,5 verdi.

İlter Türkmen, Newyork’ta Lübnan’lı bir büyükelçinin Davutoğlu için, “Türkiye’nin Kissinger’i” yorumunu yaptığını anlattı. Türkmen, “Dışardan da çok takdir edilen bir bakan. Sonra çok sempatik olduğunu da kabul etmek lazım” yorumunu yaptı. Ancak Dışişleri Bakanı’nın biraz hayalperestliğe kaçma eğilimi olduğuna da dikkat çekti. Türkmen’in notu 8,5 oldu.

Şükrü Sina Gürel, “Gerçekten çok sempatik, alçak gönüllü, iyi yetişmiş, dışarıya da iyi izlenimler veren bir dışişleri bakanımız var” derken, notunu da bu dönem için 8 olarak açıkladı.

Mesut Yılmaz, Davutoğlu’nun ilersi için umut verdiğini, sempatik ve dinamak olduğunu ancak herşeyin kendiyle başladığı kanısına kapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan’a 8 verdi.

Hikmet Çetin’in de notu 7,5’di. Çetin, Davutoğlu’nu başarılı gördüğünü ancak dikkatli davranması gerektiği söyledi.

AKP’li Yaşar Yakış, notunu şimdilik 10 olarak açıkladı. Ancak ilerde hata yaptığı taktirde notunu kırmak üzere 10 verdiğini de sözlerine ekledi.

Böylece Davutoğlu, 6 eski dışişleri bakanından ortalama 10 üzerinden 8 almış oldu.…