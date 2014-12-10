Eski Dışişleri Bakanı Yakış: Türkiye Mısır’la boy ölçüşemez

AKP’nin kurucularından ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Mısır’ın Arap aleminin lideri olduğunu, Türkiye’nin Mısır’la boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Yakış, "Mısır ile iş birliği yaptığımız takdirde Ortadoğu’daki hedeflerimize çok daha kolay ulaşırız" dedi.

Yakış, Karabük Üniversitesi’nde ’Ortadoğu Barış Sürecinde Filistin’ konulu konferansta konuştu. Yakış, El Fetih ile Hamas arasındaki kopukluğu gidermek için Arap ülkelerinin çok faal olduğunu söyledi. En faal ülkenin Mısır olduğuna işaret eden Yakış, Türkiye’nin de elinden geleni yaptığını belirtti.

Bülent Diktepe’nin DHA’daki haberine göre, Arap ülkelerinin Türkiye’ye bakışlarının farklı olduğunu savunan Yakış, şöyle konuştu:

"Arap aleminde olan bitenin patronu Mısır’dır. Türkiye Mısır’la boy ölçüşemez. Hatırlarsanız 2011’de Hamas ile El Fetih bir araya getirilmek istendi. Hamas ile o kadar yakın ilişkilerimiz vardı ki toplantıyı İstanbul’da yapmak istiyorduk. Kahire’de Tahrir Meydanı’nda kan gövdeyi götürürken, o toplantı Mısır’da yapıldı. Mısır’da devlet otoritesi yokken, sokaklar kan gölü halindeyken dahi Türkiye o kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğu Hamas’ı Türkiye’ye getiremedi. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Mısır’ın gücünü göz ardı ederek bir yere gidemeyiz."

Mısır’ın, Arap aleminin lideri olduğunu, 3 bin yıl öncesine giden büyük bir devlet tecrübesi olduğunu vurgulayan Yakış, "Kültür açısından Arap alemine hükmeder. Batı ülkeleri Mısır’a çok itibar gösterirler. Onun için biz Mısır’la iş birliği yaptığımız takdirde Ortadoğu’daki hedeflerimize çok daha kolay ulaşırız. Mısır’la iş birliği yapmazsak ulaşamayız. Mısır karşı çıkarsa hiç ulaşmak mümkün değildir" dedi.