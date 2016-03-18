Eski dışişleri bakanı Westerwelle hayatını kaybetti



Westerwelle Vakfı’ndan yapılan açıklamada eski bakanın 2014 yılında teşhis edilen kan kanserine yenik düştüğü belirtildi.

Westerwelle geçen kasım ayından bu yana Köln'deki özel bir klinikte tedavi altındaydı. Westerwelle'nin hastanede kalmaya devam etmesinin nedeninin ilik naklinin ardından başlayan ilaç tedavisi olduğu bildirilmişti.

Westerwelle geçen yıl kasım ayı başında kamuoyu önüne çıkmış ve hastalığına ilişkin konuşmuştu.

Westerwelle, "İki yaşam arasında" ("Zwischen zwei Leben") adlı kitabını da kamuoyuna tanıtmıştı. 2001-2011 yılları arasında Hür Demokrat Parti'nin (FDP) genel başkanlığını yürüten Westerwelle, 2009-2013 yılları arasında da Almanya'nın dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.