Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu hayatını kayvetti.

Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından "Dışişleri Eski Bakanlarından Vahit Halefoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini paylaştı.

Vahit Halefoğlu kimdir?

Vahit Halefoğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Ertesi yıl Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 1962 - 1983 yılları arasında Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn büyükelçiliği yaptı. Turgut Özal'ın kurduğu 45. Cumhuriyet Hükümeti'nde parlamento dışından dışişleri bakanı olarak alındı. 1986'da yapılan ara seçimlerde ANAP'tan Ankara milletvekili seçildi. Fransızca, İngilizce, Almanca, Osmanlıca ve Arapça bilen Halefoğlu kendi kararıyla Kasım 1987'deki seçimlere katılmadı ve politika hayatına veda etti.