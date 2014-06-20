T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Eski dışişleri bakanı kanser oldu

Almanya'nın eski dışişleri bakanı Guido Westerwelle'ye kanser teşhisi konuldu

20 Haziran 2014 21:30


Westerwelle Vakfı Sözcüsü Alexander Vogel, eski Almanya Dışişleri Bakanı'nın Facebook sayfasında, hastalığa ilişkin bilgi paylaştı. Vogel, "Westerwelle Vakfı Kurucusu ve eski Dışişleri Bakanı Dr. Guido Westerwelle'ye lösemi teşhisi konuldu. Westerwelle, sağlığına kavuşmak için tıbbi tedavi görüyor" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Partili (FDP) Guido Westerwelle, 2009-2013 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1994-2001 yılları arasında genel sekreterliğinde bulunduğu FDP'nin 2001-2011 yılları arasında genel başkanlığını yürüttü. Genel başkanlığı sırasında yapılan 2009 genel seçimlerinde Hür Demokratlar yüzde 14,6 ile federal seçimlerdeki en iyi oranına ulaştı. Dışişleri Bakanlığı görevinin sona erdiği 2013'te Berlin merkezli Westerwelle Vakfı'nı kurdu.

Tepkiler

Başbakan Angela Merkel, konuyla ilgili açıklamasında, "Uzun yıllardır tanıdığım Guido Westerwelle'nin büyük bir savaşçı olduğunu iyi biliyorum. Sağlığına yeniden kavuşabilmesi için kendisine bu zor zamanında güç ve sabır diliyorum" dedi.

Westerwelle'nin ardından Üçüncü Merkel Hükümeti'nde dışişleri bakanlığına gelen Frank-Walter Steinmeier, mesajında, "Westerwelle'ye Dışişlerinin tüm çalışanları adına sağlığına tekrar kavuşabilmesi için vereceği mücadelede tüm yüreğimizle kuvvet temennisinde bulunuyoruz" ifadesine yer verdi.

FDP genel başkanı Christian Lindner de gelişmeyle ilgili bir açıklama yayınladı. FDP genel başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki, "Hiç beklemediğimiz bu haberden ötürü duyduğum üzüntüyü tarif etmekte zorlanıyorum" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaGuido WesterwelleVakfı Sözcüsü Alexander VogelAlmanya Dışişleri Bakanı FacebookVakfı KurucusuDışişleri BakanıWesterwelleDemokrat PartiliFDPHür DemokratlarBakanlığıBerlinWesterwelle VakfıAngela Merkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24