Eski dışişleri bakanı kanser oldu



Westerwelle Vakfı Sözcüsü Alexander Vogel, eski Almanya Dışişleri Bakanı'nın Facebook sayfasında, hastalığa ilişkin bilgi paylaştı. Vogel, "Westerwelle Vakfı Kurucusu ve eski Dışişleri Bakanı Dr. Guido Westerwelle'ye lösemi teşhisi konuldu. Westerwelle, sağlığına kavuşmak için tıbbi tedavi görüyor" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Partili (FDP) Guido Westerwelle, 2009-2013 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1994-2001 yılları arasında genel sekreterliğinde bulunduğu FDP'nin 2001-2011 yılları arasında genel başkanlığını yürüttü. Genel başkanlığı sırasında yapılan 2009 genel seçimlerinde Hür Demokratlar yüzde 14,6 ile federal seçimlerdeki en iyi oranına ulaştı. Dışişleri Bakanlığı görevinin sona erdiği 2013'te Berlin merkezli Westerwelle Vakfı'nı kurdu.

Tepkiler

Başbakan Angela Merkel, konuyla ilgili açıklamasında, "Uzun yıllardır tanıdığım Guido Westerwelle'nin büyük bir savaşçı olduğunu iyi biliyorum. Sağlığına yeniden kavuşabilmesi için kendisine bu zor zamanında güç ve sabır diliyorum" dedi.

Westerwelle'nin ardından Üçüncü Merkel Hükümeti'nde dışişleri bakanlığına gelen Frank-Walter Steinmeier, mesajında, "Westerwelle'ye Dışişlerinin tüm çalışanları adına sağlığına tekrar kavuşabilmesi için vereceği mücadelede tüm yüreğimizle kuvvet temennisinde bulunuyoruz" ifadesine yer verdi.

FDP genel başkanı Christian Lindner de gelişmeyle ilgili bir açıklama yayınladı. FDP genel başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki, "Hiç beklemediğimiz bu haberden ötürü duyduğum üzüntüyü tarif etmekte zorlanıyorum" diye konuştu.