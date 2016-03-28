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Eski DGM hâkimi: Yasalara bağlı kalınmazsa terörle mücadele kolaylaşır, ancak kurunun yanında yaş da yanar

"Terörle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, terör suçlusu diye cezalandırılması mümkündür"

28 Mart 2016 13:44

28 Şubat döneminde MGV’li 5 lise öğrencisinin 33 yıl hapisle cezalandırıldığı, kapatılan 2 Nolu DGM’nin başkanı Şerafettin İste, "Yasalara bağlı kalınmaz ise terörle mücadele kolaylaşır; ancak kurunun yanında yaş da yanar. Terörle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, terör suçlusu diye cezalandırılması her zaman mümkündür" dedi. 

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Şerafettin İste'nin Kazancı Hukuk dergisine yaptığı açıklamalar şöyle:  

"Terör suçlusu, doğası itibariyle hukuk tanımaz. Çoğu zaman insanlıktan nasibini almayan eylemler ortaya koyabilir. Ancak demokrasiyle yönetilen devletler, terör suçu ve suçlusuyla yine önceden belirlenmiş yasalar çerçevesinde mücadele etmek zorundadırlar"

Kabul etmek gerekir ki, demokrasi ve hukukun ilkelerine bağlı kalınmadığı durumlarda terörle mücadele çok daha kolaydır. Ancak o zaman, kurunun yanında yaş da yanar. Terörle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, terör suçlusu diye cezalandırılması her zaman mümkündür. Terörün tarihi çok eskilere dayanır. Bilinen en eski terör örgütü Alamut Kalesi’ne konuşlanmış olan “Haşhaşin” örgütüdür. Örgütün lideri Hassan Sabbah, Selçuklu veziri Nizam ül Mülk’ü bir suikast sonucu öldürtmüştür.”

 


 

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