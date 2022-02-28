Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu yaşamını yitirdi. 20. ve 21. dönemde MHP'den milletvekilliği yapan Somuncuoğlu, 82 yaşındaydı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Sadi Somuncuoğlu’nun ölüm haberini kurucusu olduğu Milli Düşünce Merkezi, şöyle duyurdu: “Devlet’li ve Töre’li yılların mimarlarından, büyük fikir ve devlet adamı, MDM Kurucu Genel Başkanı ve Şeref Genel Başkanımız Sadi Somuncuoğlu sonsuzluk yolculuğuna çıktı.”

Sadi Somuncuoğlu kimdir?

1967-1969 döneminde Alparslan Türkeş’in talimatıyla Türkiye’deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları’nı kurdu. 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi.

Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP’ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükümeti döneminde MHP’den Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, Devlet Bahçeli’nin aksi yöndeki kararına rağmen cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi.