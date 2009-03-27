Eski DEP'li Remzi Kartal yakalandı

Terörizm suçundan hakkında 2006 yılından bu yana uluslararası arama, yakalama ve tutuklama emri bulunduğu belirtilen Remzi Kartal'ın 24 Mart'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de yakalandığı öğrenildi.



Madrid'in güneyindeki bir eğlence merkezinde İspanyol polisi tarafından yakalandığı belirtilen Kartal'ın gözaltına alındığı kaydedildi.



Resmi makamlardan alınan bilgilere göre, Kartal, "Nevruz kutlamalarına katılmak için" Madrid'de bulunuyordu.



Eski DEP milletvekili Kartal'ın tutuklanmasıyla ilgili resmi yazının henüz Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine ulaşmadığı, bu yazının gelmesinin ardından Kartal'ın Türkiye'ye iadesi için resmi girişimlerin yapılacağı öğrenildi.

