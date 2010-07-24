T24 - Perşembe akşamı (22 Temmuz 2010) Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görüşmeleri akıllarda soru işaretleri bıraktı. Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın edindiği bilgilere göre; Sarıgül, “Seyfi Oktay’ı ziyarete gitmiştim. Tam çıkarken Olcay Hanım’ı gördüm, karşılıklı selamlaştık. Öyle olunca Seyfi Bey ‘Uğrayalım Deniz Bey’e’ dedi, hemen ayaküstü gittik. Deniz Bey’in bahçesinde oturduk fakat siyasi bir şey konuşmadık. Yaklaşık 10 dakika sohbet ettik. Ben daha evvel sana da söylemiştim Rasimcim, biz Anadolu çocuğuyuz. Deniz Bey’e büyük kalleşlik yapıldı. Ben bu konuda Deniz Bey’in yanındayım. Eski defterleri kapattık” dedi.



Rasim Ozan Kütahyalı'nın Taraf gazetesinde "Önder Sav’ı bitirme planı: Seyfi Oktay operasyonu" başlığıyla yayımlanan (24 Temmuz 2010) yazıs şöyle:





Önder Sav’ı bitirme planı: Seyfi Oktay operasyonu



Perşembe gecesi abone olduğum haber paketinden telefonuma bir mesaj geldi. SÜRPRİZ GÖRÜŞME: CHP eski lideri Deniz Baykal ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Baykal’ın Ankara’daki konutunda buluştu. Bu iki isimle de bir hukukum, bir muhabbetim var, bu haberi alır almaz hemen ikisini de aradım. Hem Baykal’la hem Sarıgül’le bu “sürpriz görüşme” meselesini konuştum. Sonrasında CHP içinden bazı önemli isimlerle de görüştüm...



Haber doğru. CHP eski lideri ve kurulamayan parti TDH’nin lideri, Baykal’ın Ankara’daki evinde görüşmüşler. Görüşme geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşmiş. Fakat iki ismin de ortak söylediği üzere bu görüşme tamamen “spontane” bir görüşme imiş... İki ismin de anlattıklarında ortaklıklar ve ama farklılıklar da var. Ortak olan temel şey, bu görüşmeyi Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay’ın gerçekleştirdiği. Çok güvendiğim başka bir kaynağım da Seyfi Oktay’ın, Önder Sav’ın bitirilmesi için hazırlıkları olduğunu, bunun için düğmeye bastığını, bu yüzden bu görüşmeyi ayarladığını söylüyor. Bilindiği gibi Seyfi Oktay çok yakın zaman önce Ergenekon soruşturması bağlamında gözaltına alınmıştı. Seyfi Oktay aynı zamanda Deniz Baykal’ın komşusu. Mustafa Sarıgül Ergenekon’dan gözaltına alınan eski bakana geçmiş olsun ziyaretine gitmiş, sonrasında da Seyfi Oktay yıllardır görüşmeyen bu iki ismi buluşturmuş. Baykal’ın bana aktardığıyla Sarıgül’ün aktardıkları arasında farklılıklar var.





İki farklı açıklama



Deniz Baykal şöyle diyor: “Evde oturuyordum. Seyfi aradı... ‘Sayın Genel Başkanım müsaitseniz size bir geleyim istiyorum’ dedi. Ben de hay hay dedim, sonra tam telefonu kapatacakken yanında Sarıgül’ün de olduğunu, beraber gelmek istediklerini söyledi. Ben de bunun üstüne reddetmedim. Seyfi biraz oldubittiye getirdi durumu ama ses etmedim. Sonra beraber geldiler, sohbet ettik, karşılıklı konuştuk. Güzel ve verimli bir sohbet oldu. Memnun kaldım.”



Sarıgül ise şöyle diyor: “Seyfi Oktay’ı ziyarete gitmiştim. Tam çıkarken Olcay Hanım’ı gördüm, karşılıklı selamlaştık. Öyle olunca Seyfi Bey ‘Uğrayalım Deniz Bey’e’ dedi, hemen ayaküstü gittik. Deniz Bey’in bahçesinde oturduk fakat siyasi bir şey konuşmadık. Yaklaşık 10 dakika sohbet ettik. Ben daha evvel sana da söylemiştim Rasimcim, biz Anadolu çocuğuyuz. Deniz Bey’e büyük kalleşlik yapıldı. Ben bu konuda Deniz Bey’in yanındayım. Eski defterleri kapattık.”



Baykal ise Olcay Hanım’ın Sarıgül ile Oktay geldiği sırada markette olduğunu, Olcay Hanım’ın sonradan eve geldiğini, öyle bir rastgele karşılaşma olmadığını söylüyor. Ama kesin olan bir şey var ki, bu buluşmayı Seyfi Oktay özellikle sağladı. Bu çok net. Baykal’a “Hoş beş ettiniz, siyasi konulara girmediniz mi” diye soruyorum. Baykal “Ben sohbetimizin içeriğine dair bir açıklama yapmayı doğru bulmam. Siyaset konuştuk da diyemem, konuşmadık da diyemem” diyor. Ama hissettiğim kadarıyla Sarıgül’le buzları eritmiş Baykal. Sarıgül’ün Baykal’a karşı tezgâhlanan kalleş komplo sırasında ilkeli duruş sergilemesi CHP eski liderinin hoşuna gitmiş. Baykal’ın açıklamaları bana Hilmi Özkök’ün “Darbe hazırlığında olan orgeneraller var mı” sorusuna verdiği cevabı hatırlattı. Bu soruya “Vardır da diyemem, yoktur da diyemem” demişti Hilmi Paşa. Ama tabii biz paşanın ne demek istediğini çok iyi anlamıştık. Baykal’ın da söylemek istedikleri anlaşılıyor.





Önder Sav: Partiden tüm Baykal kalıntıları temizlenecek



Bu arada Baykal cephesinde CHP içindeki Önder Sav operasyonlarına kızgınlık artıyor. Deniz Baykal “CHP’ye zarar gelmesin” diye düşünerek kanaatlerini basına deklare etmiyor ama bence Baykal da yapılanlara öfkeli. Önder Sav Baykal’a yakın olarak bilinen tüm il başkanlarını ve il teşkilatlarını tasfiye etmeye başladı. Ağrı, Adana, Hatay, Samsun ve İzmir il teşkilatları iğdiş edildi. Biraz olsun Deniz Baykal’ı seven insanların hepsine operasyon yaptı Önder Sav. Sav’ın İstanbul il teşkilatında yaptığı kıyımı bilmeyen yok. Oradaki operasyon hem Gürsel Tekin’i hem Deniz Baykal’ı aynı anda boğmak ve bitirmek amaçlı yapılmıştı. Adana milletvekili Tacidar Seyhan, Hatay milletvekili Fuat Çay sadece Baykal’a karşı tezgâhlanan kalleş pusu sırasında Baykal’ın yanında oldukları için cezalandırıldı. Bu isimlerin il teşkilatlarındaki yakın adamları da tasfiye edildi. Önder Sav’ın, yakınlarına “Bu partide Deniz Baykal’dan bir zerre iz kalmayacak, tüm Baykal kalıntılarını temizlemeliyiz” dediği CHP’de üst düzey görev yapmış yetkililer tarafından bana ifade edildi. Yeni genel seçimlerde Baykal’a yakın olan tüm milletvekilleri ve belediye başkanları tasfiye edilecek. Sav’ın kafasındaki plan bu. Kılıçdaroğlu da bu konularda parti içi iktidarı külliyen Sav’a bırakmış durumda. Sav’ın en büyük korkusu hatta paranoyası Baykal’ın geri dönme ve parti içinde yeniden aktörleşme ihtimali. O sebeple Kılıçdaroğlu-Baykal ilişkilerinin de sağlıklı yürümesini istemiyor CHP Genel Sekreteri. Önder Sav’ın Sarıgül’den de hiç hoşlanmadığı, Sarıgül’ü ve TDH ekibini partinin içinde asla istemediği CHP içinde bilinen bir olgu...



Seyfi Oktay’ın operasyonuyla sağlanan Baykal-Sarıgül görüşmesi meselesi burada kalmayacak gibi gözüküyor. Herhalde bu görüşmeler, sohbetler rutin olarak devam edecek. Gelişmeleri yakından izleyeceğim ve sizlere yazacağım.



