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ESKİ DAVA DOSYALARINDAKİ PULLARI SATMIŞ ÇANAKKALE (A.A)

18 Ekim 2010 19:53

-ESKİ DAVA DOSYALARINDAKİ PULLARI SATMIŞ ÇANAKKALE (A.A) - 18.10.2010 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, eski dava dosyalarındaki pulları toplayıp, satışını yaptığı öne sürülen emekli mübaşir tutuklandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bayramiç Adliyesi'nden emekli olan mübaşir A.B'yi, adliyede eski duruşma dosyalarındaki pulları söküp diğer kişilere sattığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece, ''kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı'' gerekçesiyle tutuklandı.

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