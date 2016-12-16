Eski Danıştay üyesi Bektaş itirafçı oldu: Cemaatçi üyenin talimatıyla kararlar aldık

Tutuklu Danıştay üyesi Vahit Bektaş, "Danıştay kararlarının cemaatin talimatları doğrultusunda verildiğini" iddia etti. Bektaş, "kritik kararlardan önce Danıştay’da cemaat adına en etkin kişi olan eski 1. Daire Üyesi Galip Tuncay Tutar’ın cemaat üyelerini ziyaret ettiğini" iddia ederek, “Bu kişiden bana bir talep geldiğinde bunun Fetullah Gülen cemaati adına geldiğini anlardım” dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Danıştay'daki diğer cemaat mensubu oldukları ileri sürülen kişilerle hareket ettiklerini itiraf eden Bektaş'ın, 2014'te Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 'izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar' listesinden çıkarılan kimse Yok Mu Derneği'ne ilişkin verilen kararla ilgili şunları söyledi:

"Bu dernek Bakanlar Kurulu'nun daha önceki kararına dayanarak her seferinde izin almaksızın yardım toplayabiliyordu. 10. Daire yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Karara yapılan itiraz üzerine dosya İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Derneğin Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğunu biliyorduk. Fetullah Gülen cemaati mensubu olan İbrahim Aliusta, Bülent Olcay ve ben ile birlikte cemaat mensubu olmayan 2010 yılından önce Danıştay üyesi seçilen kişiler tedbir kararı kaldırılmaması yönünde oy kulladık. Ancak diğer üyelerin oyu ile yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı."

"Seçimi beklememi söyledi"

Bektaş, kararın çıkmasının geciktirilmesi için Galip Tuncay Tutar'ın söz konusu oylamanın ardından yanına gelerek, "Kararın imzalanmasını 2015 Haziran seçim sonrasına bırakın" dediğini aktardı. "Tutar'ın bu isteğini Fetullah Gülen cemaati adına istediğini biliyordum" diyen Bektaş, bu kadar süre bekletilmesinin mümkün olmadığını ve yapamayacağını söylediğini savundu.

"Cezanın kaldırılması için oy kullandık"

Sakarya Şeker Fabrikası'na verilen para cezasının kaldırılmasına yönelik karar için de Hasan Turgut'un cemaat adına tek tek ziyaretlerde bulunduğunu iddia eden anlatan Bektaş, "Hasan Turgut 12. Daire üyesidir. Kendisi Fetullah Gülen cemaati mensubudur. Burada bizim bu cezanın kaldırılması yönünde oy kullanmamızı istedi. Sakarya Şeker Fabrikası'nın Bank Asya iştiraki olması nedeniyle Hasan Turgut'un yakından ilgilendiğini biliyorum" ifadesini kullandı.

"Hâkim adayının başını yaktılar"

Adalet Akademesi'nde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hâkim adayı G.T. hakkında verilen karara ilişkin Bektaş, şunları anlattı:

“Kurul tarafından yapılan inceleme sonucu davacının itirazını 30 Ocak 2013 tarihli kararla reddettik. Bu karar hukuka aykırı bir karardır. Karar verilmeden önce 12. Daire Üyesi Hasan Turgut bizzat yanıma geldi ve söz konusu adayın hakimliğe yakışmadığını, alkole düşkün olduğunu belirtip bazı özel durumlarını anlattı."