T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Danıştay hâkimi, sahte kimlikle yakalandı

Gözaltına alınan eski hâkimin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi

26 Mart 2017 19:20

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nın 26 Ağustos 2016'da meslekten ihraç ettiği ve ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay Hâkimi F.E. İstanbul'un Pendik ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde bir siteden çıktığı sırada gözaltına alındı.

Aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir site ve çevresinde çalışma yaptıkları sırada, eski Danıştay Hâkimi F.E.'yi gözaltına aldı. 46 yaşındaki eski hakimin üst aramasında H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Polis cep telefonuna da incelenmek üzere el koydu.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından aranması olduğu belirtilen F.E, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Polis yetkilileri sahte kimlikle gözaltına alınan F.E.'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

 

ETİKETLER

danıştayhakimfefetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24