Eski Danıştay hâkimi, sahte kimlikle yakalandı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nın 26 Ağustos 2016'da meslekten ihraç ettiği ve ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay Hâkimi F.E. İstanbul'un Pendik ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde bir siteden çıktığı sırada gözaltına alındı.

Aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir site ve çevresinde çalışma yaptıkları sırada, eski Danıştay Hâkimi F.E.'yi gözaltına aldı. 46 yaşındaki eski hakimin üst aramasında H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Polis cep telefonuna da incelenmek üzere el koydu.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından aranması olduğu belirtilen F.E, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Polis yetkilileri sahte kimlikle gözaltına alınan F.E.'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.