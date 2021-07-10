Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Etik Kurulu Başkanlığı'na atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'na Eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör atandı. Kurulun 10 üyesinin de ataması yapıldı.

Kurulun başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yürütüyordu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise eski Bakan Faruk Nafiz Özak, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, , eski AKP milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut, eski Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

Resmî Gazete'deki karar için tıklayın.

2013-2020 yılları arasında Danıştay Başkanı olarak görev yapan Zerrin Güngör, Erdoğan ile birlikte Rize’de çay toplamaya gitmişti. Güngör’ün Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde dönemin Başbakanı Erdoğan karşısında cübbesinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışması tartışma yaratmıştı. Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde avukat olarak görev yaparken, hakimliği kazanmış, atandığı Elazığ’a gitmeden Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getirilmiş, buradan da Saray’a geçici görevle gönderilmişti. Etik Kurul üyeliğine atanan Rektör İbiş ise kişisel tartışmalar yaşadığı birçok akademisyeni ihraç listelerine eklemek ve mevzuata aykırı olarak öğretim üyesi kadrosuna tanıdık atamak gibi suçlarla suçlanıyordu.

Etik Kurulu nedir?

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun görevleri;

Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve yetkilidir.

11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmişti.

Kurulun başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yürütüyordu.

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