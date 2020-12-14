Eski danışmanı, New York Valisi Cuomo'yu cinsel istismarla suçladı

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Eski yardımcısı, New York Valisi Andrew Cuomo'yu yıllarca kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Cuomo'nun eski ekonomik kalkınma danışmanı Lindsey Boylan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Cuomo senelerce bana cinsel istismarda bulundu. Birçok kişi bunu gördü ve izledi" yazdı.

Boylan, "Başıma ne geleceğini öngörmekte zorlanırdım: Bugün çıkardığım iş sebebiyle fırça mı yiyeceğim (Ki iyi işler çıkarırdım), yoksa görünüşümden sebep istismara mı uğrayacağım. Yoksa aynı konuşmada ikisi de mi olacak. Yıllarca bu durum böyle devam etti" ifadelerini kullandı.

Cuomo'nun basın danışmanı Caitlin Girouard, Boylan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Basına konuşmaya niyeti olmadığını belirten Boylan, "Benim hedefim sayısız kadının tecrübelerini desteklemek ve istismarların durmasını sağlamak" açıklamasında bulundu.