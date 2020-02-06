Eski danışmanı Erdoğan'ın uçağında soru soran gazetecileri bir kez daha yazdı: Soruların sahipleri bu kez saklanmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın uçağında soru soran gazetecileri bir kez daha gündemine aldı. Beki, bu kez soru soran gazetecilerin isimlerini gizlemediğinin altını çizdi.

Beki, gazetecilerin ‘Tebessüm ettiren’, cevabı içinde, üstüne diyecek laf bırakmayan sorular sorduklarını belirtti.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Fakat işte şu yaman soru, yeni bir rekordur:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin İSMEK’teki kadın çalışanlara yönelik sözleri infial yarattı. Beş gündür Türkiye bunu konuştu. Bekar çalışan kadınları itfaiyecilerle tanıştırmak gibi bir teklifte bulundu. Başörtülü çalışan kadınların da ter koktuğu şeklinde ifadeleri oldu. Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama yoktu. Kendisinin bir inceleme başlattığı duyuruldu ama ‘şunu yaptım bunu yaptım’ diye bir değerlendirmesi olmadı. Siz ne diyorsunuz bu konuda?”

Soru sorulduğunda, İmamoğlu çoktan diyeceğini demiş, yapacağını yapmıştı.

Boş bulunup gösterilen hedefe bindirebilirdi Cumhurbaşkanı. Belki de yanıltıcılığını fark ettiğinden; ‘dengim değil, belediye başkanına cevap vererek muhataplık derecemi düşüremem, beni söyletmeyin en güzelini siz söyleyin’ mealinde bir mukabeleyle yetindi.

Soran arkadaş da fırsatı ziyan etmedi, ‘ben yazımda cevabını verdim’ diyerek burca dikti bayrağını.

Soruların sahipleri bu kez saklanmadı gerçi. Yine de kişiselleşmesin, ismi lazım değil, biz sorulanlara bakalım. En rekabetçi soruda birincilik, sonuncu örneğe gidiyor. Açık ara şampiyondur.

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