Eski danışmanı Cummings, Britanya Başbakanı Johnson'ın parti skandalıyla ilgili açıklamalarının "yalan" olduğunu söyledi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın kapanma döneminde verilen Downing Sokağı partisinin “sosyal etkinlik” olduğunu fark etmediği yönündeki açıklamalarının “yalan” olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson geçen hafta parlamentoya yaptığı açıklamada partiye katıldığını kabul etmiş ancak ‘sosyal etkinlik’ olduğunu anlamadığını söylemişti.

Partiyi, Parlamento Özel Sekreteri Martin Reynolds’ın organize ettiği, herkesten kendi içkisini götürmesini istediği tespit edilmişti. 10 Numara, Reynolds’ın 100 kişiye gönderdiği davet mailini görmediklerini iddia etmiş, Başbakanlık, Johnson’ı iki personelin etkinlikle ilgili önceden uyardığı iddialarını da yalanmıştı.

Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings, parti skandalına ilişkin yazdığı blogda bu iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Cummings, Reynolds’a bizzat partinin Covid kurallarını ihlal ettiği söylediğini yanıtın ise “Sosyal mesafe oldukça bence sorun yok. Başbakan’a da sorarım” olduğunu söyledi. Cummings, kendisi ve birkaç görgü tanığının yaşananlar konusunda yemin altında açıklama yapabileceğini de söyledi.

Cummings’in son iddiaları üzerine 10 Numara’dan açıklama yapan bir sözcü “Başbakan’ın önceden partiyle ilgili uyarıldığı doğru değil. Onun da söylediği gibi, o bunun bir iş etkinliği olduğunu düşünüyordu. Avam Kamarası’nda özür diledi ve soruşturma devam ettiğinde açıklama yapacağını söyledi” dedi.

Ne olmuştu?

Britanya Başbakanı Boris Johson'ın 2020'nin mayıs ayında Downing Sokağı'nın düzenlediği "kendi içkini getir" partisine katıldığı ortaya çıkmıştı. Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Britanya'da Covid önlemleri çerçevesinde kapanma uygulanan dönemde yapılan partiye katıldığını kabul etmiş ancak bunun 'sosyal etkinlik' olduğunu anlamadığını söylemişti.

Johnson'ın Covid kurallarını ihlal etmesi hem muhalefetten hem de kendi partisinden tepki toplamıştı. Johnson'a yönelik istifa çağrıları artmıştı.