Eski danışmanı anlattı; Erdoğan’ın o fotoğrafı nasıl çekildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Basın Danışmanı Kemal Öztürk, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Time dergisine kapak olduğu fotoğrafın hikâyesini anlattı.

Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında, “Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için New York'ta bulunduğumuz esnada (2009) , Time dergisi, toplantıya katılan ülke liderlerinin portre fotoğraflarını çektiğini, Başbakan Erdoğan'ı da çekmek istediklerini belirtti. Ben de bunu Başbakan Erdoğan ilettim ve kabul ettik” dedi.

“Biraz kızgın gibi çıktı” “Biraz kızgın gibi çıktı”

“Toplantılar nedeniyle çekimler sabah çok erken saatte olabilecekti. Kaldığımız otelin bir yerine stüdyo benzeri bir şey yaptılar” diyen Kemal Öztürk, “Erken saate Başbakan Erdoğan stüdyoya geldi ve fotoğrafları çekildi. Erdoğan gece boyu çalışmıştı ve tüm fotoğraflarda biraz kızgın gibi çıktı” açıklamasında bulundu.

Kemal Öztürk, “Daha sonra Time en etkin yüzler diye bir çok ünlüyle beraber Erdoğan'ın da bu portre fotoğrafını kullandı” diyerek şöyle devam etti:

“Ardından da 2011 yılında “Erdoğan's Way” (Erdoğan Tarzı) diye kapak yaptı. Kapaktaki fotoğraf ellerini göğsünde bağlamış ve biraz kızgın gibi bakan o sabahki fotoğraftı. Aynı fotoğraf daha sonra birçok dergide yayınlandı ve Erdoğan eleştirilerine görsel yapıldı.”