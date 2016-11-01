Eski Cumhuriyet yöneticisi Alev Coşkun: Gazetenin kayyıma devrine karşıyız!

Cumhuriyet Vakfı’ndaki seçimin usulsüz olduğu gerekçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuran eski Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili Alev Coşkun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon için bu başvuruyu gerekçe göstermesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Coşkun, gazete yönetiminin kayyıma devredilmemesi gerektiğini söylerken “Yapılması gereken, usulsüz seçimden önceki yönetim kurulu üyelerinin davet edilerek vakıf seçiminin hukuka uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de, vakfın Alev Coşkun’un 'hakkı' olduğu iddiasını savunmuştu.

Cumhuriyet, 92 yıllık tarihinde ilk kez, iki eski yöneticisini, 'gazeteye karşı iktidarla işbirliği yapmak'la suçladı

Coşkun’un açıklaması şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün başlattığı soruşturmayı öğrenmiş bulunuyorum. Soruşturmanın, siyasal bir nitelik kazanarak, temelleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dayanan Cumhuriyet gazetemizin kapatılması ya da kayyıma devredilmesine yönelik bir adım olduğu konusunda kamuoyunda yoğun kuşkular doğmuştur.

Cumhuriyet gazetesinin kurumsal kimliğine ve bağımsız gazetecilik anlayışına yönelecek her türlü baskı ve tehdidin karşısında olduğumuzun öncelikle bilinmesi gerekir. Tümüyle bağımsız gazetecilik yapma amaç ve görevi dışında bir hedefi olmayan Cumhuriyetçilerin bir an önce serbest bırakılması, demokratik hukuk devletinde açısından bir zorunluluktur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin basın açıklamasında, Cumhuriyet Vakfı’nın 2 Nisan 2013’teki seçim kararının usulsüz olduğuna da değinilmektedir. Kamuoyunun bildiği üzere, Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’nda yapılan hukuka aykırı seçimlerle ilgili olarak hukuksal yollara başvurmuştuk. Bu hukuksal yolu, Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyetçi çizgisinde olan arkadaşlarımızla iki yıldır yürütüyoruz. Bu konuda 10 Haziran 2016 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verdiğimiz dilekçemiz de sonuçlanmış ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun usulsüz bir seçimle yönetime getirildiğine ilkin görüşü 10 Ekim 2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Konuya ilişkin davamız da İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmektedir. Bu şartlar altında hukuka aykırı olarak yapılan vakıf seçiminin hukuka uygun olarak yenilenmesi gerekir. Yapılması gereken, usulsüz seçimden önceki yönetim kurulu üyelerinin davet edilerek vakıf seçiminin hukuka uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır. Yaratılan siyasi baskı ve tehdit ortamından yararlanılarak Cumhuriyet Vakfı’nın kayyıma devredilmesine ve Cumhuriyet’in Cumhuriyetçilerce yönetilmesinin engellenmesine karşıyız.

Cem Küçük de Coşkun’u desteklemişti

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de, vakfın Alev Coşkun’un hakkı olduğu iddiasını savunmuştu. Küçük’ün Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyleydi: