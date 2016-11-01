Cumhuriyet'in bugünkü manşeti: Teslim olmayız!

Cumhuriyet gazetesi, gazetelerine yapılan operasyon sonrası bugün “Teslim olmayız” manşetiyle çıkacak. Ayrıca ilk sayfada "Özgür basına bir darbe daha" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yaşıt gazetemiz, yöneticilerine ve yazarlarına yönelik soruşturma ve gözaltı dalgası ile susturulmak isteniyor" ifadelerine yer veriliyor.

BirGün gazetesi de Cumhuriyet'e destek vererek "Bizleri asla teslim alamayacaksınız" manşetiyle çıkacağını duyurdu.

Cumhuriyet'e bir destek de Alman TAZ gazetesinden geldi.

Gazetenin manşeti şöyle:

Bugün Cumhuriyet'te çıkacak başyazı şöyle:

Cumhuriyet gazetesi gazetedir ve gazetecilik suç değildir.

Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1924 tarihinde yayınlanan ilk sayısından itibaren ülkemizde her anlamda gerçek bir demokrasi kurulması için yayınını sürdürmüş, hiçbir hükümet ve hiçbir partinin gazetesi olmamıştır. Cumhuriyetin, Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı “aydınlanma” yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösteren bir gazetedir. Gerçek budur ve bundan ibarettir.

Cumhuriyet gazetesi laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin vazgeçilmezliği ve insan haklarının korunması için gazetecilik çizgisinden hiç ödün vermemiştir. Demokrasinin savunuculuğunu yapan Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir gazetedir. Gücünü okurlarından alır. Cumhuriyet gazetesi hiçbir güç tarafından teslim alınamayacak olan gazetecilik inancıyla yayın hayatını sürdürür ve sürdürecektir.

İleri sürülen suçlamalara yanıt vermeyi dahi doğru bulmuyoruz, zul sayarız.

Ancak bilinen bir gerçeği tekrarlayalım. Ülkemizde yıllarca Fetullah Gülen ve cemaat yapılanmasının Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, temel amacının laikliği ortadan kaldırarak Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve ele geçirmek suretiyle İslam devleti kurma çabalarının önlenmesi için yaptığı yayınların halkın gerçekleri öğrenmesi amacıyla yapıldığını herkes bilir. Aksi inkar edilemez nitelikte bu yayınlarla kamuoyunu bilgilendiren Cumhuriyet gazetesi Vakıf ve Yönetiminin ve yazarlarının “FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine” “müzahir” oldukları ve “üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla soruşturma başlatılmış olmasını hayretle ve endişeyle karşılıyoruz.

Basın özgürlüğü, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleri ve temel insan hak ve özgürlükleri , evrensel hukuk ilkeleri korunmalıdır.

Terör örgütleri adına suç işlemek, 15 Temmuz darbe girişimini meşrulaştırma amacına yönelik yayın yapmak gibi inanılması ve kabul edilmesi güç iddialara dayalı yakalama/gözaltı/ el koyma işlemlerini kabul edilemez, hukuka aykırı işlemler olarak değerlendiriyoruz. Hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik işlemler kabul edilemez.

Basın suçları nedeniyle açılan soruşturmalar Cumhuriyet gazetesinin yayınları bakımından yadırganmayacak kadar alışılmıştır. Haberler nedeniyle yazar ve muhabirlerimizin Basın Savcılığına çağrılarak ifadelerine başvurulmaları da çok doğaldır.

Ancak bu kez Cumhuriyet Gazetesi Vakıf yöneticileri ve yazarları için uygulanan, sabah baskını şeklinde gerçekleşen yakalama/gözaltına alma/arama işlemleri söz konusudur.

İfadelerine başvurmak için çağrıldıklarında her zaman gelebilecek olan Vakıf Yöneticileri ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni başta olmak üzere gazetemiz yazarları hakkında uygulanan bu işlemleri, Cumhuriyet gazetesinin yayınına son verme girişiminin başlangıcı olarak görüyoruz. Böyle bir girişim hukuk güvenliğini, basın özgürlüğünü ortadan kaldırır.

Bu tür hukuki dayanağı bulunmadığı gibi inandırıcılığı da olmayan iddialarla Cumhuriyet Gazetesinin yayınına son vermek amacı basın özgürlüğüne ve halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkına açıkça aykırıdır. Cumhuriyet gazetesi hakkında başlatılan operasyonlardan ve Cumhuriyet gazetesini susturma çabalarından derhal vazgeçilmelidir.

Cumhuriyet gazetesinin, gazetemizin yayınına son verme çabalarını şiddetle kınıyoruz.

Tam bir kesinlikle ifade edelim.

Cumhuriyet gazetesi hiçbir darbe döneminde, hiçbir güç tarafından nasıl teslim alınamadıysa, dün Fetullahçı savcı ve yargıçlarla ve onların emrindeki güçlerle nasıl mücadele ettiyse, bu gün de nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü baskıyla sonuna kadar mücadele edecek güçtedir.

Mücadelemizin okurlarımızla ve dayanışmayla süreceğine inanıyoruz.

Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarları gözaltına alınmış olsa bile demokrasi ve özgürlük mücadelesini gazetemiz sonuna kadar sürdürecektir.

Cumhuriyet gazetesini yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza, demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inançlarıyla tüm baskılara karşı direnen Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma içinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

BirGün'den Cumhuriyet'e destek

BirGün gazetesi, Cumhuriyet'e destek olarak "Bizleri asla teslim alamayacaksınız" manşetiyle çıkacağını duyurdu. Manşette "Cumhuriyet'i, gazetecileri, emekçileri, ilericileri, hiçbirimizi…" ifadeleri de yer alıyor.

BirGün'ün manşeti şöyle:

Alman TAZ'dan destek

Cumhuriyet'e bir destek de Alman TAZ gazetesinden geldi. Gazete, "Cumhuriyet'i kurtarın" manşetiyle çıkacak.

Ne olmuştu?

Yaklaşık 40 yıl boyunca yazdığı yazılar ile kitaplar nedeniyle Fethullah Gülen cemaatinin en çok dava açtığı isimlerin başında gelen gazetenin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yapılarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nebil Özgentürk, gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve yazar Kadri Gürsel de var. Gürsel'in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar ve hakkında arama kararı verilenlerin tam listesi şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu - Gözaltında

Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay - Gözaltında

Yazar Hikmet Çetinkaya - Gözaltında

Yazar Aydın Engin - Gözaltında

Yazar Güray Öz - Güray Öz

Yazar Hakan Kara - Gözaltında

Gazeteci Nebil Özgentürk - Yurtdışında

Karikatürist Musa Kart - Gözaltında

Avukat Akın Atalay Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı - Yurtdışında

Avukat Bülent Utku Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Avukat Mustafa Kemal Güngör Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Önder Çelik Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul Üyesi - Gözaltında

Bülent Yener Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurul eski üyesi - Gözaltında

Kadri Gürsel Cumhuriyet gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı - Gözaltında

Günseli Özaltay Cumhuriyet gazetesi muhasebe müdürü - Gözaltı kararı çıkarıldı