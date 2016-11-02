Eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Yıldız: MASAK'a bir şey aktarmadım, muhbir değilim

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Sabah gazetesinin "İsmini açıklamak istemeyen eski bir Cumhuriyet çalışanı, gazetenin FETÖ ve PKK kontrolüne girmesini adım adım anlattı. Buna göre, 2014'te Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanlığı'na usulsüz genel kurulla gelen Akın Atalay'dan sonra gazeteye Kaynak Holding'den büyük miktarda para akışı oldu" iddiasıyla ilgili olarak "Ne MASAK ne de bir başka yere Cumhuriyet'le ilgili tek bir satır anlatmadım, anlatmam da. Bu bir kez dünyanın en rezil iftirası" dedi.

Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan İbrahim Yıldız'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Basın özgürlüğüne leke vurulmasın"



Bir kayyımdan bahsediliyor ve bunu herkes de dillendiriyor. Cumhuriyet'in başına da böyle bir şeyin gelmesi söz konusu olabilir mi?

Bunu ben bilemem ama artık hiç bir şeye de şaşırmamak lazım. Dilerim böyle bir şey olmaz ki olmamalı da. Yine böyle bir şey olduğunda buna en çok yine biz üzülürüz. Bunlar yasal süreçler tabii bilemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim ayın 24'ünde bir mahkeme var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir şikayet dilekçesi verilmişti. 2013'te yapılan vakıf yönetim kurulunun yeterli sayıda olmadığı için bir dilekçe verildi Alev Coşkun tarafından. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu dilekçeyi haklı buldu ve 24 Kasım'da İstanbul'da yapılacak mahkemeye gönderdi. Diyor ki yani yeniden bu seçimi yapın. Zaten yeniden seçim yapıldığı zaman, büyük ihtimalle gelen yönetim gazete içerisinde yeni bir organizasyonu kuracaktı. Bakın orada çok iyi yazarlar var, haksızlığa uğrayanlar da var. Bence gazeteden bir hınç alındı diye düşünüyorum. Vakıf Yönetim Kurulu'nda kim varsa hepsini almışlar. Bir de iki tane muhasebenin eski ve yeni müdürünü almışlar. Bir usulsüzlük varsa elbette incelensin ama basın özgürlüğüne de leke sürülmesin

"Ben gazeteciyim, muhbir değil, son derece çirkin bir iftira"

Peki siz MASAK'A gazeteyle ilgili bir şeyler aktardınız mı, böyle bir iddia var. Gizli tanıklık, ihbarcılık gibi. Şahsınıza yönelik...

Ne MASAK ne de bir başka yere Cumhuriyet'le ilgili tek bir satır anlatmadım, anlatmam da. Bu bir kez dünyanın en rezil iftirası. Ben Cumhuriyet'i evimde bile bu şekilde konuşturmam. Bunlar tamamen uydurma. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin kimliğine zarar gelmesini istemem, getirecek hiç bir işe de imza atmam. Ben o gazeteye 3 yılımı verdim. 14 Yılda en tepesindeydim, genel yayın yönetmenliğini yaptım. Benimle ilgili bunu kim nasıl düşünür hala aklım almıyor. Gazetenin yanlış yönetildiğini düşünüyorum ama bun benim eleştirim, hem de haklı eleştirim ama gidipte gazeteyi başka yerde başka işlere alet etmem. Ben gazeteciyim, muhbir değil. İki yıldır da buraya dair kimse ile konuşmadım hatta şu an ilk kez sana konuşuyorum. Yapılan operasyonu da kabul etmem mümkün değil, altını çizerim tekrar...

Cumhuriyet'e destek ziyaretine gidecek misiniz?

Her zaman elbette. Orası benim yuvam... Her zaman Cumhuriyetçilerin yanındayım. Şunu belirtmemde fayda var; ben orayı 2014'te bıraktığımda tek kuruşl borcu yoktu, şimdi gazeteyi borç batağına soktular. Batırdılar resmen...