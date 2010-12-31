Eski Cumhurbaşkanı tecavüzden suçlu bulundu

T24

Katsav’ın en az sekiz yıl hapis cezası alabileceği belirtildi. Katsav’ın turizm bakanı ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlere ilişkin suçlamalar dört yıl öncesine dayanıyor. Temmuz 2006’da Katsav, bir kadın çalışanının kendisine şantaj yaptığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Ancak çalışanların tecavüz suçlamasında bulunması ile soruşturma Katsav’ın aleyhine döndü.Katsav Haziran 2007’de, hakkındaki suçlamaların ardından mahkemeyle yaptığı bir anlaşma uyarınca tecavüz suçundan yargılanmama karşılığında cumhurbaşkanlığından ayrılmıştı. Nisan 2008’de ise Katsav, suçsuz olduğunu kanıtlamak için anlaşmadan vazgeçmişti.