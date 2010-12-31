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Dünya

Eski Cumhurbaşkanı tecavüzden suçlu bulundu

İsrail eski Cumhurbaşkanı Moshe Katsav, bir kadın çalışanına da cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulundu...

31 Aralık 2010 02:00

T24 - İsrail eski Cumhurbaşkanı Moshe Katsav, iki kadın çalışanına tecavüz etmek ve başka bir kadın çalışanına da cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulundu.

Katsav’ın en az sekiz yıl hapis cezası alabileceği belirtildi. Katsav’ın turizm bakanı ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlere ilişkin suçlamalar dört yıl öncesine dayanıyor. Temmuz 2006’da Katsav, bir kadın çalışanının kendisine şantaj yaptığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Ancak çalışanların tecavüz suçlamasında bulunması ile soruşturma Katsav’ın aleyhine döndü.  



Katsav Haziran 2007’de, hakkındaki suçlamaların ardından mahkemeyle yaptığı bir anlaşma uyarınca tecavüz suçundan yargılanmama karşılığında cumhurbaşkanlığından ayrılmıştı. Nisan 2008’de ise Katsav, suçsuz olduğunu kanıtlamak için anlaşmadan vazgeçmişti.


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