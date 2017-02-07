Eski cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yargı yolu göründü

Fransız haber ajansı AFP’nin yargı çevrelerinden edindiği bilgilere göre soruşturma hâkimi Serge Tournaire, Sarkozy ve 13 şüpheli hakkında dava açılması talimatı verdi. Şüpheliler arasında eski Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin üyeleri, seçim kampanyası organizatörleri ve halkla ilişkiler şirketi Bygmalion çalışanları bulunuyor.

Sarkozy 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22,5 milyon euroluk seçim bütçesini aşmakla suçlanıyor. Bütçenin aşılmasını gizlemek için muhafazakâr partinin sahte faturalar üzerinden seçim masraflarının 15 milyon euroluk bir kısmını hukuka aykırı bir biçimde üstlendiği ileri sürülüyor. Nicolas Sarkozy'nin söz konusu dolandırıcılığın bilgisine sahip olduğu ileri sürülmüyor. Ancak eski Cumhurbaşkanı'nın tüm adaylar için geçerli bütçe üst sınırını aşacağını bildiği halde ek seçim etkinlikleri düzenlediği iddia ediliyor.

Sarkozy eski adı UMP yeni adı Cumhuriyetçiler olan partinin cumhurbaşkanı adayını belirlediği kasım ayındaki ön seçimlere katılmıştı. Seçimi eski Başbakan François Fillon'a kaybeden Sarkozy siyasetten çekilmişti.

Davanın açılması halinde Fransa'nın yakın tarihinde ikinci kez eski bir cumhurbaşkanı yargılanmış olacak. 2011 yılında selefi Jacques Chriac yolsuzluk davasında suçlu bulunmuş ve iki yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. Mahkeme Chirac'ı Paris Belediye Başkanı olduğu 90'lı yıllarda maaşları belediye bütçesinden ödenmek üzere 30 kişiye naylon iş pozisyonu yaratmaktan suçlu bulmuştu. Söz konusu kişilerin belediye için değil Chirac'ın partisi için çalıştığı tespit edilmişti.

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AFP / EC, BÖ