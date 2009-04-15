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Yaşam

Eski Çorlu Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası

Çorlu eski Belediye Başkanı Altan Ersin'e, "irtikap ve zimmet, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi.

15 Nisan 2009 03:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, "irtikap ve zimmet, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında dava açılan ve aralarında eski Çorlu Belediye Başkanı Altan Ersin'in de bulunduğu 4 kişiye, 5'er yıl hapis cezası verildi.

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasında, "icbar suretiyle irtikap" iddiasına karşılık tutuklu sanıklar eski Çorlu Belediye Başkanı Altan Ersin, belediye başkan yardımcıları Soner Demir Hüseyin Alan ve belediye çalışanı Nurten Genç, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istediler.

Avukat savunmalarından sonra mahkeme heyeti kısa bir ara verdi. Ara sonrasında mahkeme heyeti, "icbar suretiyle irtikap" suçundan Ersin, belediye başkan yardımcıları Demir ve Alan ile belediye çalışanı Genç için 5'er yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık avukatları, kararı temyiz edeceklerini kaydettiler. Sanıkların türlü iddiaların yer aldığı çok sayıda dosya için yargılanmalarına ise ilerleyen günlerde devam edilecek.

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