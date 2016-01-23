Eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret serbest

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, hakkındaki bir soruşturma kapsamında Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İmret, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İmret, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla soruşturma açılan İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.