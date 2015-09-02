Eski CIA'ciden IŞİD'le mücadelede şaşırtan öneri

CIA'in eski direktörlerinden David Petraeus, IŞİD'in yok edilmesi için El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi içindeki radikal olmayan güçlerin kullanılmasını önerdi. ABD yönetimi ise, öneriyi "şaşırtıcı" buldu.

The Daily Beast'in aralarında Petraeus'la doğrudan konuşan bir kişinin de bulunduğu dört isimsiz kaynağa dayandırdığı haberine göre, Petraeus, ABD yönetimine, IŞİD'e karşı El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ni kullanmayı önerdi.

Petraeus, iddianın Washington'da tepkilere neden olmasının ardından CNN televizyonuna açıklamada bulunarak görüşlerine açıklık getirdi.

Petraeus, "Her ne koşulda olursa olsun, El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'ni, Suriye'de IŞİD'e karşı bir organizasyon olarak kullanmayı denememeliyiz. Ancak Nusra içinde yer alan bazı savaşçılar, belki bazı güçler, ideolojik sebeplerden öte şüphesiz fırsatçılar olarak bu örgüte katıldı; bu kişiler Nusra'yı güçlü gördüler, başka bir güvenilir alternatif göremediler" ifadesini kullandı.



Petraeus, bu noktadaki sorunun, Nusra'dan ayrılmaya istekli olabilecek radikal olmayan bu savaşçıların Suriyeli ılımlı muhaliflere katılarak IŞİD ve Esed güçlerine karşı savaşmalarının mümkün olup olmadığını ifade etti.

'Nusra ile işbirliğine hayır'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, Petraeus'un açıklamalarına "şaşırdığını" söyledi.

Toner, "Nusra Cephesi ile işbirliği yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Nusra Cephesi yabancı bir terör örgütü" açıklamasında bulundu.

Toner, Petraeus'un, Nusra örgütünün tamamını değil, içindeki sadece bazı güçleri kazanmayı vurguladığı, dolayısıyla bunu "olası" görüp görmediğinin yöneltilmesi üzerine, "Şu anda hayır" yanıtı verdi.