Eski CIA direktöründen Trump'ın 'Rusya' paylaşımına tepki: Kendini küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır

Eski ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından Rusya'ya karşı selefi Barack Obama'dan daha sert bir politika izlediğini iddia etmesine tepki gösterdi. Brennan, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır" paylaşımında bulundu.

Trump, Twitter hesabından, eski Başkan Obama'yı Rusya'nın ABD seçimlerini etkileme çabalarına karşı bir şey yapmamakla eleştiren Amerikan Fox News kanalına teşekkür etti.

Trump, "Suriye ve daha birçok konuda Rusya'ya karşı Obama yönetiminin başarısızlığını ekrana taşıdığınız için teşekkürler @foxandfriends. Tekrar kazanmaya başladık şimdi." paylaşımında bulundu.

Daha sonra ise "Rusya konusunda Obama'dan daha sert oldum, sadece gerçeklere bakın" yazması üzerine Trump'a tepki yağdı.

Trump'a tepki gösterenler arasında eski CIA direktörü Brennan da yer aldı.

Brennan, Twitter'dan, Trump'ın son Rusya paylaşımını alıntılayarak "Kendini Twitter paylaşımlarınla küçültmekte, alçaltmakta ve sıradanlaştırmakta ne kadar başarılı olduğun beni hep şaşırtmıştır. Tıpkı Rusya soruşturmasındaki kaygıların gibi bu güvensizliği de hak ediyorsun. Tam da Thomas Paine'in dediği gibi 'Bunlar insanın ruhunun test edildiği zamanlardır.'" şeklinde bir mesajla paylaştı.