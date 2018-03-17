Eski CIA Direktörü'nden Trump'a: Amerika'yı yıkamayacaksın

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in görevden alınmasını eleştiren ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” diyerek karar tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski CIA Direktörü Brennan, Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Başkan Trump’ı hedef aldı. 2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.”

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, McCabe'i emekliliğine iki gün kala görevine son verildiğini açıklamıştı.